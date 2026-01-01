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Poster of Dressed to Kill
7.0
Kinoafisha Films Dressed to Kill
7.0

Dressed to Kill

, 1980
Dressed to Kill
USA / Thriller, Detective / 18+
Poster of Dressed to Kill
7.0

Synopsis

A mysterious blonde woman kills one of a psychiatrist's patients, and then goes after the high-class call girl who witnessed the murder.

Cast

Michael Caine
Michael Caine
Dr. Robert Elliott
Nancy Allen
Liz Blake
Angie Dickinson
Kate Miller
Keith Gordon
Peter Miller
Dennis Franz
Detective Marino
David Margulies
Dr. Levy
Ken Baker
Warren Lockman
Susanna Clemm
Betty Luce
Brandon Maggart
Cleveland Sam
Amalie Collier
Cleaning Woman
Director Brian De Palma
Writer Brian De Palma
Composer Pino Donaggio
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1980
World premiere 25 July 1980
Release date
25 July 1980 Russia 16+
16 October 1980 Australia
25 July 1980 Belgium 18
14 September 1981 Brazil
25 July 1980 Denmark 15
23 January 1981 Finland
15 April 1981 France
5 March 1981 Germany
25 September 1980 Great Britain 18
4 April 1981 Japan R18+
25 July 1980 Kazakhstan
25 July 1980 Mexico C
22 January 1981 Netherlands
25 July 1980 Norway 18
25 July 1980 Romania 18+
22 July 1984 South Korea 18
25 July 1980 USA
25 July 1980 Ukraine
MPAA R
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $31,900,256
Production Filmways Pictures, Cinema 77 Films, American International Pictures (AIP)
Also known as
Dressed to Kill, Vestida para matar, Obučena da ubije, Pulsions, 剃刀邊緣, Brian de Palma's Dressed to Kill, Brian De Palman Tappava tunnustus, Cani, Gyilkossághoz öltözve, I nattens mörker, Klædt på til mord, Kledd for mord, Mördande bekännelse, Oblečen na zabíjení, Oblečena za ubijanje, Ölüme Kuşanmak, Pregatit pentru a ucide, Sát Thủ Bí Ẩn, Strój zabójcy, Tappava tunnustus, Vestida per matar, Vestito per uccidere, W przebraniu mordercy, Προετοιμασία για έγκλημα, Бритва, Жажда за убийство, Одягнений для вбивства, ड्रेस्ड टू किल, 드레스드 투 킬, 剃刀边缘, 易装杀人, 殺しのドレス, 着装杀人, Обучена да убије, לבוש לרצח, يرتدى ليقتل, Vistî par masàr, Обучена да убива, Одежда для убийства, Одет для убийства, Одетый для убийствa, แต่งตัวไปฆ่า, در لباسی خیره‌کننده, يرتدي ليقتل

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb

Quotes

Liz Blake Do you want to fuck me?
Dr. Robert Elliott Oh, yes.
Liz Blake Well, why don't you?
Dr. Robert Elliott Because I'm a doctor and...
Liz Blake Fucked a lot of doctors.
Dr. Robert Elliott ...and I'm married.
Liz Blake Fucked a lot of them, too.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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