ProductionFilmways Pictures, Cinema 77 Films, American International Pictures (AIP)
Also known as
Dressed to Kill, Vestida para matar, Obučena da ubije, Pulsions, 剃刀邊緣, Brian de Palma's Dressed to Kill, Brian De Palman Tappava tunnustus, Cani, Gyilkossághoz öltözve, I nattens mörker, Klædt på til mord, Kledd for mord, Mördande bekännelse, Oblečen na zabíjení, Oblečena za ubijanje, Ölüme Kuşanmak, Pregatit pentru a ucide, Sát Thủ Bí Ẩn, Strój zabójcy, Tappava tunnustus, Vestida per matar, Vestito per uccidere, W przebraniu mordercy, Προετοιμασία για έγκλημα, Бритва, Жажда за убийство, Одягнений для вбивства, ड्रेस्ड टू किल, 드레스드 투 킬, 剃刀边缘, 易装杀人, 殺しのドレス, 着装杀人, Обучена да убије, לבוש לרצח, يرتدى ليقتل, Vistî par masàr, Обучена да убива, Одежда для убийства, Одет для убийства, Одетый для убийствa, แต่งตัวไปฆ่า, در لباسی خیرهکننده, يرتدي ليقتل
Film rating
7.0
Rate14 votes
7IMDb
Stills
Quotes
Liz BlakeDo you want to fuck me?
Dr. Robert ElliottOh, yes.
Liz BlakeWell, why don't you?
Dr. Robert ElliottBecause I'm a doctor and...
Liz BlakeFucked a lot of doctors.
Dr. Robert Elliott...and I'm married.
Liz BlakeFucked a lot of them, too.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.