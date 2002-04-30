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Poster of Femme Fatale
6.0
Kinoafisha Films Femme Fatale
6.0

Femme Fatale

, 2002
Femme Fatale
France / Crime, Thriller / 18+
Poster of Femme Fatale
6.0

Cast

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn
Lily
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Nicolas Bardo
Peter Coyote
Peter Coyote
Watts
Eriq Ebouaney
Eriq Ebouaney
Black Tie
Édouard Montoute
Racine
Rie Rasmussen
Veronica
Thierry Frémont
Serra
Gregg Henry
Gregg Henry
Shiff
Fiona Curzon
Stanfield Phillips
Daniel Milgram
Bartender
Daniel Milgram
Bartender
Director Brian De Palma
Writer Brian De Palma
Composer Ryûichi Sakamoto
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2002
World premiere 30 April 2002
Release date
19 June 2002 Belgium
6 November 2002 Brazil
10 April 2003 Czechia 12+
30 April 2002 France TP
27 March 2003 Germany 16
19 February 2004 Great Britain
1 May 2003 Hungary
30 April 2002 Ireland
22 November 2002 Italy
16 April 2003 Mexico
29 August 2002 Netherlands
19 November 2004 South Korea 18
27 March 2003 Switzerland
6 November 2002 USA
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $16,838,910
Production Quinta Communications, Epsilon Motion Pictures
Also known as
Femme Fatale, Mujer fatal, Fatalna žena, Lemtinga moteris, Mulher Fatal, Người Đàn Bà Tội Lỗi, Öldüren Kadın, Saatuslik naine, Usodna zenska, Роковая женщина, Фатална жена, Фатальна жінка, ファム・ファタール（2002）, 雙面驚悚, Öldüren kadin

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6.2 IMDb
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