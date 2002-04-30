Cast
Fiona Curzon
Stanfield Phillips
Cast and Crew
Composer
Ryûichi Sakamoto
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2002
World premiere
30 April 2002
Release date
|19 June 2002
|Belgium
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|6 November 2002
|Brazil
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|10 April 2003
|Czechia
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|12+
|30 April 2002
|France
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|TP
|27 March 2003
|Germany
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|16
|19 February 2004
|Great Britain
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|1 May 2003
|Hungary
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|30 April 2002
|Ireland
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|22 November 2002
|Italy
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|16 April 2003
|Mexico
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|29 August 2002
|Netherlands
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|19 November 2004
|South Korea
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|18
|27 March 2003
|Switzerland
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|6 November 2002
|USA
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MPAA
R
Budget
$35,000,000
Worldwide Gross
$16,838,910
Production
Quinta Communications, Epsilon Motion Pictures
Also known as
Femme Fatale, Mujer fatal, Fatalna žena, Lemtinga moteris, Mulher Fatal, Người Đàn Bà Tội Lỗi, Öldüren Kadın, Saatuslik naine, Usodna zenska, Роковая женщина, Фатална жена, Фатальна жінка, ファム・ファタール（2002）, 雙面驚悚, Öldüren kadin