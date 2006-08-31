Also known as

The Wicker Man, El culto siniestro, Wicker Man, Čovek od pruća, Čovjek od pruća, Il prescelto, Karklų žmogus, Klūgu vīrs, Krvava zetev, Kult, L'homme de paille, Lanetli ada, O Escolhido, O Sacrifício, Ohvripidu, Omul de rachita, Rejtélyek szigete, Rituál, To mystiko tou skiahtrou, Wicker Man - Ritual des Bösen, Το μυστικό του σκιάχτρου, Капан, Плетена людина, Плетёный человек, ウィッカーマン, 惡靈線索, Wicker Man - Das Geheimnis der Insel, Pleteniy Chelovek

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