Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Wicker Man
5.3
Kinoafisha Films The Wicker Man
5.3

The Wicker Man

, 2006
The Wicker Man
USA, Germany, Canada / Horror, Mystery, Thriller, Drama / 18+
Poster of The Wicker Man
5.3

Synopsis

A sheriff investigating the disappearance of a young girl from a small island discovers there's a larger mystery to solve among the island's secretive, neo-pagan community.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Edward Malus
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Sister SummersIsle
Molly Parker
Molly Parker
Sister Thorn
Leelee Sobieski
Leelee Sobieski
Sister Honey
Kate Beahan
Sister Willow
Paul Becker
Christa Campbell
Truck Stop Waitress
Frances Conroy
Frances Conroy
Dr. Moss
Tania Saulnier
Michael Weisman
Pete
Diane Delano
Sister Beech
Erika-Shaye Gair
Rowan
Director Neil LaBute
Writer Neil LaBute, Anthony Shaffer
Composer Angelo Badalamenti
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / Canada
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2006
World premiere 31 August 2006
Release date
14 September 2006 Russia Централ Партнершип 16+
8 March 2007 Argentina
14 September 2006 Belarus
18 October 2006 Belgium
20 October 2006 Brazil
1 September 2006 Canada
30 November 2007 Colombia
8 September 2006 Côte d'Ivoire
24 January 2007 Egypt
1 December 2006 Estonia
2 November 2006 Germany
1 September 2006 Great Britain
21 September 2006 Greece
1 September 2006 Ireland
7 September 2006 Israel
17 November 2006 Italy
1 September 2007 Japan
14 September 2006 Kazakhstan
1 December 2006 Latvia
1 December 2006 Lithuania
10 November 2006 Mexico
31 August 2006 Netherlands
7 December 2007 Panama
24 November 2006 Poland
25 January 2007 Portugal
4 January 2007 Singapore
26 August 2010 South Korea
20 October 2006 Spain
8 September 2006 Taiwan
26 October 2006 Thailand
3 November 2006 Turkey
1 September 2006 USA
14 September 2006 Ukraine
5 October 2007 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $38,806,015
Production Warner Bros., Alcon Entertainment, Millennium Films
Also known as
The Wicker Man, El culto siniestro, Wicker Man, Čovek od pruća, Čovjek od pruća, Il prescelto, Karklų žmogus, Klūgu vīrs, Krvava zetev, Kult, L'homme de paille, Lanetli ada, O Escolhido, O Sacrifício, Ohvripidu, Omul de rachita, Rejtélyek szigete, Rituál, To mystiko tou skiahtrou, Wicker Man - Ritual des Bösen, Το μυστικό του σκιάχτρου, Капан, Плетена людина, Плетёный человек, ウィッカーマン, 惡靈線索, Wicker Man - Das Geheimnis der Insel, Pleteniy Chelovek

Film rating

5.3
Rate 10 votes
3.8 IMDb
Write review
Updated 4 September 2023

Quotes

Edward Malus [a helmet has been placed onto his head, and a villager approaches him with a basket] WH-WHAT IS THAT? WHAT IS THAT? WHAT IS IT?
[bees are poured into the helmet]
Edward Malus OH, NO, NOT THE BEES! NOT THE BEES! AAAAAHHHHH! OH, THEY'RE IN MY EYES! MY EYES! AAAAHHHHH! AAAAAGGHHH!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Wicker Man

A Resurrection
A Resurrection Thriller
2013, USA
5.0
The Skeleton Key
The Skeleton Key Romantic, Thriller, Drama
2005, USA
6.0
The Holy Boy
The Holy Boy Drama, Horror
2025, Italy / Slovenia
6.0
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans Drama
2009, USA
6.0
The Wicker Tree
The Wicker Tree Drama, Thriller
2011, Great Britain
4.0
D-War
D-War Drama, Action, Fantasy
2007, South Korea / USA
4.0
Sisters
Sisters Horror, Mystery, Thriller
2006, USA
4.0
The Weather Man
The Weather Man Drama
2005, USA
6.0
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons Adventure, Fantasy, Action
2000, USA / Czechia
3.0
8mm
8mm Crime, Drama, Mystery
1999, Germany / USA
6.0
Snake Eyes
Snake Eyes Detective, Mystery, Thriller
1998, USA
6.0
Superman IV: The Quest for Peace
Superman IV: The Quest for Peace Action, Adventure, Sci-Fi
1987, USA
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more