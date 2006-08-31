|14 September 2006
|Russia
|Централ Партнершип
|16+
|8 March 2007
|Argentina
|14 September 2006
|Belarus
|18 October 2006
|Belgium
|20 October 2006
|Brazil
|1 September 2006
|Canada
|30 November 2007
|Colombia
|8 September 2006
|Côte d'Ivoire
|24 January 2007
|Egypt
|1 December 2006
|Estonia
|2 November 2006
|Germany
|1 September 2006
|Great Britain
|21 September 2006
|Greece
|1 September 2006
|Ireland
|7 September 2006
|Israel
|17 November 2006
|Italy
|1 September 2007
|Japan
|14 September 2006
|Kazakhstan
|1 December 2006
|Latvia
|1 December 2006
|Lithuania
|10 November 2006
|Mexico
|31 August 2006
|Netherlands
|7 December 2007
|Panama
|24 November 2006
|Poland
|25 January 2007
|Portugal
|4 January 2007
|Singapore
|26 August 2010
|South Korea
|20 October 2006
|Spain
|8 September 2006
|Taiwan
|26 October 2006
|Thailand
|3 November 2006
|Turkey
|1 September 2006
|USA
|14 September 2006
|Ukraine
|5 October 2007
|Venezuela