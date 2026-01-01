During WW2, husband-less New Zealand women meet and marry American soldiers who are fighting in the Pacific theater.
CountryUSA
Runtime1 hour 34 minutes
Production year1957
World premiere8 October 1957
Release date
21 August 1958
Germany
5 May 1958
Italy
8 October 1957
USA
Budget$1,841,000
ProductionMetro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Until They Sail, Famintas de Amor, Femmes coupables, Land ohne Männer, Tierra sin hombres, Aşk kurbanı, Enohes gynaikes, Kunnes he palaavat, Kvinner uten menn, Kvinnors längtan, Mens mannen var ute, Mujeres culpables, Pina pleaca, Quattro donne aspettano, Sziget a napon, Vrouwen zonder mannen, Zanim dopłyną, Ένοχες γυναίκες, Пока не поплывут, 征人怨婦