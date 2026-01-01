Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Until They Sail
Poster of Until They Sail
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Until They Sail

Until They Sail

Until They Sail 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

During WW2, husband-less New Zealand women meet and marry American soldiers who are fighting in the Pacific theater.
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1957
World premiere 8 October 1957
Release date
21 August 1958 Germany
5 May 1958 Italy
8 October 1957 USA
Budget $1,841,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Until They Sail, Famintas de Amor, Femmes coupables, Land ohne Männer, Tierra sin hombres, Aşk kurbanı, Enohes gynaikes, Kunnes he palaavat, Kvinner uten menn, Kvinnors längtan, Mens mannen var ute, Mujeres culpables, Pina pleaca, Quattro donne aspettano, Sziget a napon, Vrouwen zonder mannen, Zanim dopłyną, Ένοχες γυναίκες, Пока не поплывут, 征人怨婦
Director
Robert Wise
Robert Wise
Cast
Gene Simmons
Joan Fontaine
Joan Fontaine
Paul Newman
Paul Newman
Piper Laurie
Piper Laurie
Charles Drake
Cast and Crew
Similar films for Until They Sail
From the Terrace 6.7
From the Terrace (1960)
Somebody Up There Likes Me 7.5
Somebody Up There Likes Me (1956)
Winning 6.1
Winning (1969)
Lady L 5.6
Lady L (1965)
The Prize 6.8
The Prize (1963)
Sweet Bird of Youth 7.2
Sweet Bird of Youth (1962)
Paris Blues 6.7
Paris Blues (1961)
The Left Handed Gun 6.5
The Left Handed Gun (1958)
Rally 'Round the Flag, Boys! 5.9
Rally 'Round the Flag, Boys! (1958)
The Helen Morgan Story 6.3
The Helen Morgan Story (1957)
The Rack 6.8
The Rack (1956)
The Sand Pebble 7.5
The Sand Pebble (1966)

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Barbara Leslie Forbes [Last lines] If my father could read the history of his daughters...
Capt. Jack Harding He'd understand.
Barbara Leslie Forbes As they say, to understand is to forgive. Or is it, to understand is not to forgive? I can never remember.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more