ProductionSelznick International Pictures, Vanguard Films
Also known as
The Paradine Case, Agonía de amor, Der Fall Paradin, Le procès Paradine, 2 droppar vin, 2 pisaraa viiniä, A Paradine-ügy, Agonia de Amor, Akt oskarżenia, Alfred Hitchcock: Schuldig oder nicht Schuldig?, Alfred Hitchcock's The Paradine Case, Cazul Paradine, Celse açılıyor, El caso Paradine, El proceso Paradine, En kvinnas hemlighet, Haßliebe, Het proces Paradine, Il caso Paradine, Kaksi pisaraa viiniä, Le mystère de l'affaire Paradine, O Caso Paradine, Paradine-saken, Sandheden om Mrs. Paradine, Sannheten om Mrs. Paradine, Slucaj Paradin, Slučaj Paradine, Två droppar vin, Ypothesis Paradine, Zadeva Paradine, Υπόθεση Πάραντιν, Дело Парадайна, Делото Парадийн, Справа Парадайна, パラダイン夫人の恋, Schuldig oder nicht schuldig?, パラダインふじんのこい
Film rating
6.6
Rate13 votes
6.5IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
Judge Lord Thomas HorfieldI do not like to be interrupted in the middle of an insult.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.