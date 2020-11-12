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Poster of The Paradine Case
6.6
Kinoafisha Films The Paradine Case
6.6

The Paradine Case

, 1947
The Paradine Case
USA / Thriller, Drama, Romantic, Crime / 18+
Poster of The Paradine Case
6.6

Synopsis

A happily married London barrister falls in love with the accused poisoner he is defending.

Cast

Gregory Peck
Gregory Peck
Anthony Keane
Ann Todd
Gay Keane
Charles Laughton
Judge Lord Thomas Horfield
Charles Coburn
Charles Coburn
Sir Simon Flaquer
Ethel Barrymore
Lady Sophie Horfield
Louis Jourdan
Andre Latour
Alida Valli
Maddalena Anna Paradine
Leo G. Carroll
Sir Joseph
Joan Tetzel
Judy Flaquer
Isobel Elsom
Innkeeper
Director Alfred Hitchcock
Writer Ben Hecht, David O. Selznick, Alma Reville, Robert Hichens
Composer Franz Waxman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1947
World premiere 31 December 1947
Release date
21 September 1951 Finland
14 November 1952 Germany
17 September 1948 Great Britain
19 February 1953 Japan G
31 December 1947 USA
Budget $4,258,000
Worldwide Gross $6,789
Production Selznick International Pictures, Vanguard Films
Also known as
The Paradine Case, Agonía de amor, Der Fall Paradin, Le procès Paradine, 2 droppar vin, 2 pisaraa viiniä, A Paradine-ügy, Agonia de Amor, Akt oskarżenia, Alfred Hitchcock: Schuldig oder nicht Schuldig?, Alfred Hitchcock's The Paradine Case, Cazul Paradine, Celse açılıyor, El caso Paradine, El proceso Paradine, En kvinnas hemlighet, Haßliebe, Het proces Paradine, Il caso Paradine, Kaksi pisaraa viiniä, Le mystère de l'affaire Paradine, O Caso Paradine, Paradine-saken, Sandheden om Mrs. Paradine, Sannheten om Mrs. Paradine, Slucaj Paradin, Slučaj Paradine, Två droppar vin, Ypothesis Paradine, Zadeva Paradine, Υπόθεση Πάραντιν, Дело Парадайна, Делото Парадийн, Справа Парадайна, パラダイン夫人の恋, Schuldig oder nicht schuldig?, パラダインふじんのこい

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Updated 12 November 2020
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