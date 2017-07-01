Menu
Poster of Secret Agent
6.5 IMDb Rating: 6.4
Secret Agent

Secret Agent

Secret Agent 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1936
Online premiere 1 July 2017
World premiere 31 May 1936
14 September 1936 Denmark
4 October 1936 Finland
31 May 1936 Great Britain
10 March 1938 Japan G
6 March 1937 Sweden 15
15 June 1936 USA
Worldwide Gross $605
Production Gaumont British Picture Corporation
Also known as
Secret Agent, Agente secreto, Agent secret, Agentul secret, Amore e mistero, Bałkany, Cei 4 spioni, De geheim agent, El agente secreto, Geheimagent, Hemlig agent, Hemmelig Agent, Hemmelige agenter, L'agente segreto, Laugh Track: Secret Agent, Os 4 Espiões, Quatre de l'espionnage, Salainen asiamies, Slaptasis agentas, Spioner i hälarna, Styria vyzvedaci, Tajni agent, Tajny agent, The Secret agent, Titkos ügynök, Μυστικός πράκτορας, Οι τέσσαρες της κατασκοπείας, Секретний агент, Секретный агент, Таен агент, 間諜最後の日
Director
Alfred Hitchcock
Cast
Alfred Hitchcock
Cast and Crew
Number 17 6.1
Number 17 (1932)
Sabotage 7.0
Sabotage (1936)
Blackmail 6.9
Blackmail (1929)
The Girl Was Young 6.9
The Girl Was Young (1937)
The Paradine Case 6.6
The Paradine Case (1947)
Jamaica Inn 6.4
Jamaica Inn (1939)
The Lodger: A Story of the London Fog 7.3
The Lodger: A Story of the London Fog (1927)
The Man Who Knew Too Much 7.1
The Man Who Knew Too Much (1934)
Under Capricorn 6.2
Under Capricorn (1949)
Waltzes from Vienna 5.8
Waltzes from Vienna (1934)
The 39 Steps 7.4
The 39 Steps (1935)
Mr. & Mrs. Smith 6.7
Mr. & Mrs. Smith (1941)
Films About Secret Agents and Intelligence Services

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.4 IMDb
