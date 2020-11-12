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Poster of The Trouble with Harry
7.1
Kinoafisha Films The Trouble with Harry
7.1

The Trouble with Harry

, 1955
The Trouble with Harry
USA / Comedy / 18+
Poster of The Trouble with Harry
7.1

Synopsis

The trouble with Harry is that he's dead, and everyone seems to have a different idea of what needs to be done with his body...

Cast

Edmund Gwenn
Edmund Gwenn
Capt. Albert Wiles
John Forsythe
Sam Marlowe
Mildred Natwick
Mildred Natwick
Miss Ivy Gravely
Mildred Dunnock
Mrs. Wiggs
Jerry Mathers
Arnie Rogers
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Jennifer Rogers
Royal Dano
Deputy Sheriff Calvin Wiggs
Parker Fennelly
Millionaire
Barry Macollum
Tramp
Dwight Marfield
Dr. Greenbow
Director Alfred Hitchcock
Writer John Michael Hayes, Jack Trevor Story
Composer Bernard Herrmann
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1955
World premiere 30 September 1955
Release date
26 July 1956 Australia
3 October 1955 Belgium 12
14 November 1955 Brazil 12
18 January 1956 Canada
11 May 1959 Denmark
18 May 1956 Finland K-12
14 March 1956 France
13 August 1956 Germany
4 May 1956 Great Britain
14 October 1955 Greece
3 May 1956 Hong Kong
30 May 1956 Italy
26 February 1956 Japan PG12
4 January 1957 Netherlands
2 April 1956 Norway
15 March 1956 Portugal
22 October 1956 Sweden
3 October 1955 USA
22 October 1956 Uruguay
MPAA PG
Budget $1,200,000
Production Alfred J. Hitchcock Productions
Also known as
The Trouble with Harry, El tercer tiro, Immer Ärger mit Harry, Mais qui a tué Harry?, ¿Quién mató a Harry?, Alfred Hitchcock's The Trouble with Harry, Nevolje s Harryjem, O Terceiro Tiro, ¿Pero quién mató a Harry?, Bajok Harryvel, Harii no sainan, Herrie om Harry, Hvem myrdede Harry?, Kłopoty z Harrym, La congiura degli innocenti, Maar wie heeft Harry gedood?, Men ... vem mördade Harry?, Men vem mördade Harry?, Men... hvem myrdet Harry?, Mutta ... kuka murhasi Harryn?, Mutta kuka murhasi Harryn, Mutta kuka murhasi Harryn?, Necazuri cu Harry, Nenorocirea lui H., Però, qui ha mort en Harry?, Pero... ¿quién mató a Harry?, Potíže s Harrym, Problémy s Harrym, Sekeldused Harryga, Težave s Harryjem, Trouble with Harry, Ugglor i mossen, Ποιος σκότωσε το Χάρι;, Невоље са Харијем, Неприємності з Гаррі, Неприятности с Гарри, Неприятности с Хари, ハリーの災難, 怪屍案, Harry İle Derdimiz, Harry'nin Dərdi, Mais qui a tué Harry ?

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 12 November 2020
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