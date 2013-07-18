Country USA

Runtime 1 hour 40 minutes

Production year 2013

World premiere 18 July 2013

MPAA R

Budget $50,000,000

Worldwide Gross $137,328,301

Production Summit Entertainment, Mark Canton Productions, Emmett/Furla Oasis Films

Also known as

Escape Plan, Escape imposible, Évasion, Plan de escape, Plan za bijeg, Bēgšanas plāns, Dai dasshutsu, Escape Plan - Fuga dall'inferno, Escape Plan: Testul suprem, Exit Plan, Gaqtsevis gegma, Kaçış Planı, Kế Hoạch Đào Tẩu, Kedi Rambo Killaadi Arnold, La Tumba, Le tombeau, Nacrt za pobeg, Pabėgimo planas, Pla de fuga, Plan bekstva, Plan ucieczki, Plán útěku, Plano de Fuga, Põgenemisplaan, Qacma plani, Qochish rejasi, Rota de Fuga, Shedio apodrasis, Szupercella, The Tomb, Tohnit briha, Útek z väzenia, Σχέδιο απόδρασης, Невъзможно бягство, План втечі, План побега, 大脱出, 金蝉脱壳, 鋼鐵墳墓