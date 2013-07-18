Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Poster of Escape Plan
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.7
Rate
8 posters
Kinoafisha Films Escape Plan

Escape Plan

Escape Plan 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When a structural-security authority finds himself set up and incarcerated in the world's most secret and secure prison, he has to use his skills to escape with help from the inside.
Escape Plan - trailer in russian
Escape Plan  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
World premiere 18 July 2013
Release date
17 October 2013 Russia Централ Партнершип 16+
31 October 2013 Argentina
27 November 2013 Australia
15 November 2013 Austria
17 October 2013 Azerbaijan
17 October 2013 Belarus
13 November 2013 Belgium
17 October 2013 Bolivia
17 October 2013 Bosnia and Herzegovina
12 October 2013 Brazil
25 October 2013 Bulgaria
24 October 2013 Cambodia
18 October 2013 Canada
16 January 2014 Chile
29 October 2013 China
18 October 2013 Colombia
17 October 2013 Croatia
17 October 2013 Czechia
17 October 2013 Denmark
31 January 2014 Ecuador
30 October 2013 Egypt
11 October 2013 Estonia
31 October 2013 Finland
13 November 2013 France
14 November 2013 Germany
18 October 2013 Great Britain
31 October 2013 Greece
24 October 2013 Hong Kong
24 October 2013 Hungary
8 November 2013 Iceland
18 October 2013 India
18 October 2013 Indonesia
18 October 2013 Ireland
17 October 2013 Israel
17 October 2013 Italy
10 January 2014 Japan
17 October 2013 Kazakhstan
10 October 2013 Kuwait
11 October 2013 Latvia
10 October 2013 Lebanon
11 October 2013 Lithuania
10 October 2013 Malaysia
13 November 2013 Malta
11 October 2013 Mexico
17 October 2013 Netherlands
5 December 2013 New Zealand
26 January 2014 Nicaragua
31 October 2013 North Macedonia
6 December 2013 Norway
16 October 2013 Pakistan
2 January 2014 Peru
9 October 2013 Philippines
6 December 2013 Poland
24 October 2013 Portugal
25 October 2013 Romania
2 November 2013 Serbia
24 October 2013 Singapore
17 October 2013 Slovakia
17 October 2013 Slovenia
5 December 2013 South Korea
5 December 2013 Spain
6 December 2013 Sweden
17 October 2013 Switzerland
18 October 2013 Taiwan
17 October 2013 Thailand
10 January 2014 Turkey
10 October 2013 UAE
18 October 2013 USA
17 October 2013 Ukraine
31 October 2013 Uruguay
3 January 2014 Venezuela
25 October 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $137,328,301
Production Summit Entertainment, Mark Canton Productions, Emmett/Furla Oasis Films
Also known as
Escape Plan, Escape imposible, Évasion, Plan de escape, Plan za bijeg, Bēgšanas plāns, Dai dasshutsu, Escape Plan - Fuga dall'inferno, Escape Plan: Testul suprem, Exit Plan, Gaqtsevis gegma, Kaçış Planı, Kế Hoạch Đào Tẩu, Kedi Rambo Killaadi Arnold, La Tumba, Le tombeau, Nacrt za pobeg, Pabėgimo planas, Pla de fuga, Plan bekstva, Plan ucieczki, Plán útěku, Plano de Fuga, Põgenemisplaan, Qacma plani, Qochish rejasi, Rota de Fuga, Shedio apodrasis, Szupercella, The Tomb, Tohnit briha, Útek z väzenia, Σχέδιο απόδρασης, Невъзможно бягство, План втечі, План побега, 大脱出, 金蝉脱壳, 鋼鐵墳墓
Director
Mikael Håfström
Mikael Håfström
Cast
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
James Caviezel
James Caviezel
Sam Neill
Sam Neill
Vinnie Jones
Vinnie Jones
Cast and Crew
Similar films for Escape Plan
The Expendables 7.2
The Expendables (2010)
Cobra 6.3
Cobra (1986)
Lock Up 7.2
Lock Up (1989)
Tango & Cash 7.0
Tango & Cash (1989)
Escape Plan 2: Hades 4.7
Escape Plan 2: Hades (2018)
Escape Plan: The Extractors 4.5
Escape Plan: The Extractors (2019)
The Expendables 3 6.5
The Expendables 3 (2014)
Bullet to the Head 6.6
Bullet to the Head (2012)
No Escape 7.2
No Escape (2015)
Grudge Match 6.6
Grudge Match (2014)
Sabotage 5.0
Sabotage (2014)
Non-Stop 7.3
Non-Stop (2013)
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

7.2
Rate 93 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1507
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

khaos11 2 April 2015, 12:51
Это лучше чем "Неудержимый", но хуже чем "Возвращение героя".
Сюжет, как уже можно было изначально понять, совершенно… Read more…
Очевидец 2 April 2015, 12:51
Хороший фильм и главное потому, что в нём - возможность смотреть на Сталлоне и Арни, а одно это уже удовольствие. Такие актёры-легенды почти любой… Read more…
Quotes
Dr. Kyrie Doctors are men who prescribe medicines of which they know little to cure diseases of which they know less for men of whom they know nothing at all.
Film Trailers All trailers
Escape Plan - trailer in russian
Escape Plan Trailer in russian
Escape Plan - fragment 5
Escape Plan Fragment 5
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Escape Plan
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more