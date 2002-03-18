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Poster of Panic Room
7.2
Kinoafisha Films Panic Room
7.2

Panic Room

, 2002
Panic Room
USA / Thriller / 18+
Poster of Panic Room
7.2

Synopsis

A divorced woman and her diabetic daughter take refuge in their newly-purchased house's safe room, when three men break-in, searching for a missing fortune.

Cast

Jodie Foster
Jodie Foster
Meg Altman
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Sarah Altman
Forest Whitaker
Forest Whitaker
Burnham
Dwight Yoakam
Raoul
Jared Leto
Jared Leto
Junior
Patrick Bauchau
Patrick Bauchau
Stephen Altman
Ian Buchanan
Evan Kurlander
Andrew Kevin Walker
Sleepy Neighbor
Ann Magnuson
Lydia Lynch
Paul Schulze
Officer Keeney
Director David Fincher
Writer David Koepp
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2002
Online premiere 18 April 2002
World premiere 18 March 2002
Release date
18 April 2002 Russia Каскад 16+
30 May 2002 Argentina +13
11 April 2002 Australia
19 April 2002 Austria
24 April 2002 Belgium
7 May 2002 Brazil
14 June 2002 Bulgaria
29 March 2002 Canada
30 April 2002 Colombia
2 May 2002 Czechia 12+
12 April 2002 Denmark 15
19 June 2002 Egypt
19 April 2002 Estonia
12 April 2002 Finland K-16
24 April 2002 France
18 April 2002 Germany
3 May 2002 Great Britain
28 June 2002 Greece
11 April 2002 Hong Kong IIB
7 June 2002 Iceland
21 June 2002 India UA
3 May 2002 Ireland
25 April 2002 Israel
19 April 2002 Italy
18 May 2002 Japan
18 April 2002 Kazakhstan
9 September 2002 Kuwait
26 April 2002 Latvia
31 May 2002 Lithuania
31 May 2002 Mexico B
11 April 2002 Netherlands
2 May 2002 New Zealand R16
7 June 2002 Norway 15
3 May 2002 Panama
30 May 2002 Peru
12 June 2002 Philippines R-18
24 May 2002 Portugal
3 May 2002 Romania 18
4 June 2002 Singapore M18
21 June 2002 South Korea 15
12 April 2002 Spain
12 April 2002 Sweden 15
18 April 2002 Switzerland 14
12 April 2002 Taiwan 12+
29 March 2002 USA
18 April 2002 Ukraine
19 April 2002 Uruguay
MPAA R
Budget $48,000,000
Worldwide Gross $197,079,546
Production Columbia Pictures, Hofflund/Polone, Indelible Pictures
Also known as
Panic Room, La habitación del pánico, Úkryt, Azyl, Bunkurs, Camera de refugiu, Căn Phòng Khủng Khiếp, Domatio panikou, Ha-Heder, L'habitació del pànic, La chambre forte, O Quarto do Pânico, Paanikatuba, Panik Odası, Panikos kambarys, Pánikszoba, Safe Room, Sala de Pânico, Soba panike, Soba za paniko, Surakshit, The Panic Room, Δωμάτιο πανικού, Кімната страху, Комната страха, Паник стая, Соба панике, पैनिक रूम, パニック・ルーム, 战栗空间, 房不勝防, 房不胜防, 顫慄空間, 颤栗空间, Panik Otağı, Խուճապի Սենյակ

Film rating

7.2
Rate 17 votes
6.8 IMDb
Updated 25 December 2023

Quotes

Meg [on loudspeaker] Get out of my house!
Sarah Say fuck!
Meg [on loud speaker] FUCK!
Sarah Mom! "Get the fuck out of my house"!
Meg [on loudspeaker] Get the FUCK out of my house!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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