|18 April 2002
|Russia
|Каскад
|16+
|30 May 2002
|Argentina
|+13
|11 April 2002
|Australia
|19 April 2002
|Austria
|24 April 2002
|Belgium
|7 May 2002
|Brazil
|14 June 2002
|Bulgaria
|29 March 2002
|Canada
|30 April 2002
|Colombia
|2 May 2002
|Czechia
|12+
|12 April 2002
|Denmark
|15
|19 June 2002
|Egypt
|19 April 2002
|Estonia
|12 April 2002
|Finland
|K-16
|24 April 2002
|France
|18 April 2002
|Germany
|3 May 2002
|Great Britain
|28 June 2002
|Greece
|11 April 2002
|Hong Kong
|IIB
|7 June 2002
|Iceland
|21 June 2002
|India
|UA
|3 May 2002
|Ireland
|25 April 2002
|Israel
|19 April 2002
|Italy
|18 May 2002
|Japan
|18 April 2002
|Kazakhstan
|9 September 2002
|Kuwait
|26 April 2002
|Latvia
|31 May 2002
|Lithuania
|31 May 2002
|Mexico
|B
|11 April 2002
|Netherlands
|2 May 2002
|New Zealand
|R16
|7 June 2002
|Norway
|15
|3 May 2002
|Panama
|30 May 2002
|Peru
|12 June 2002
|Philippines
|R-18
|24 May 2002
|Portugal
|3 May 2002
|Romania
|18
|4 June 2002
|Singapore
|M18
|21 June 2002
|South Korea
|15
|12 April 2002
|Spain
|12 April 2002
|Sweden
|15
|18 April 2002
|Switzerland
|14
|12 April 2002
|Taiwan
|12+
|29 March 2002
|USA
|18 April 2002
|Ukraine
|19 April 2002
|Uruguay