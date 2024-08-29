River of Blood
River of Blood
18+
Country
Denmark / Great Britain
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2024
Online premiere
12 December 2024
World premiere
29 August 2024
Release date
|24 September 2025
|Russia
| Экспонента
|
|29 August 2024
|Azerbaijan
|
|
|29 August 2024
|Kyrgyzstan
|
|
|29 August 2024
|Moldova
|
|
|12 December 2024
|Qatar
|
|
|29 August 2024
|Tajikistan
|
|
|12 December 2024
|UAE
|
|18TC
|1 August 2025
|USA
|
|R
Worldwide Gross
$15,029
Production
Latitude Films, REinvent Studios
Also known as
River of Blood, El río de la muerte, Canibais: A Selva Maldita, Rzeka krwi, Verejõgi, Затерянные в джунглях