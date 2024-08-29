Menu
Poster of River of Blood
5.4 IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films River of Blood

River of Blood

River of Blood 18+
Synopsis

Four kayakers take the wrong river into a jungle inhabited by a tribe of merciless cannibals.
Country Denmark / Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 December 2024
World premiere 29 August 2024
Release date
24 September 2025 Russia Экспонента
29 August 2024 Azerbaijan
29 August 2024 Kyrgyzstan
29 August 2024 Moldova
12 December 2024 Qatar
29 August 2024 Tajikistan
12 December 2024 UAE 18TC
1 August 2025 USA R
Worldwide Gross $15,029
Production Latitude Films, REinvent Studios
Also known as
River of Blood, El río de la muerte, Canibais: A Selva Maldita, Rzeka krwi, Verejõgi, Затерянные в джунглях
Director
Howard J. Ford
Cast
Joseph Millson
Joseph Millson
Sarah Alexandra Marks
Ella Starbuck
David Wayman
Louis James
Film rating

5.4
Rate 14 votes
4.8 IMDb
