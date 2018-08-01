Country Italy / Spain

Runtime 1 hour 31 minutes

Production year 1966

Online premiere 1 August 2018

World premiere 5 April 1966

Worldwide Gross $30,323

Production B.R.C. Produzione S.r.l., Tecisa

Also known as

Django, Джанго, Coffin for a Gunfighter, 姜戈, 続・荒野の用心棒, A Fistful of Dollars Part 2, Cango'nun İntikamı, Django - den ensomme, Django - hämnaren, Django - hevneren, Django - kostaja, Django - vestens hævner, Jango, Nimeni on Django, Tay Súng Giang Hồ, Wilderness Bodyguard Continued, Γεύση από εκδίκηση, Περιπλανώμενος πιστολέρο, Τζάνγκο, ο τρομοκράτης, Τζάνγκο, ο τρομοκράτης του Πάσο Ντόμπλε, 荒野一匹狼, 荒野大鏢客續集