Poster of Django
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.2
3 posters
Django

Django

Django 18+
Django - trailer in russian
Country Italy / Spain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1966
Online premiere 1 August 2018
World premiere 5 April 1966
Release date
23 September 1966 Brazil
24 November 1967 Denmark
9 November 1966 France TP
2 November 1966 Germany
5 April 1966 Italy
23 September 1966 Japan PG12
4 August 1968 Portugal
6 April 1966 Romania 12
1 December 1966 USA NR
Worldwide Gross $30,323
Production B.R.C. Produzione S.r.l., Tecisa
Also known as
Django, Джанго, Coffin for a Gunfighter, 姜戈, 続・荒野の用心棒, A Fistful of Dollars Part 2, Cango'nun İntikamı, Django - den ensomme, Django - hämnaren, Django - hevneren, Django - kostaja, Django - vestens hævner, Jango, Nimeni on Django, Tay Súng Giang Hồ, Wilderness Bodyguard Continued, Γεύση από εκδίκηση, Περιπλανώμενος πιστολέρο, Τζάνγκο, ο τρομοκράτης, Τζάνγκο, ο τρομοκράτης του Πάσο Ντόμπλε, 荒野一匹狼, 荒野大鏢客續集
Director
Sergio Corbucci
Cast
Franco Nero
Franco Nero
Cast and Crew
Similar films for Django
The Great Silence 7.7
The Great Silence (1968)
Sukiyaki Western Django 6.7
Sukiyaki Western Django (2007)
Duck, You Sucker! 7.5
Duck, You Sucker! (1972)
Death Rides a Horse 7.1
Death Rides a Horse (1967)
For a Few Dollars More 8.2
For a Few Dollars More (1965)
A Fistful of Dollars 7.9
A Fistful of Dollars (1964)
Django Unchained 8.4
Django Unchained (2012)

Film rating

7.2
10 votes
7.2 IMDb
Quotes
[last lines]
Maj. Jackson [preparing to kill Django] Django, I think you should make a last request! I'll be glad to oblige you any way I can. Start praying if you like, I don't mind. It's a smart thing to do when you know that death is coming for you. How come you haven't you got your burial suit with you? We'll have to leave you to the vultures! So now, begin your prayer...
[shoots a side of Mercedes Zaro's cross]
Maj. Jackson I can't hear ya!
[reloads and fires]
Maj. Jackson Okay... now!
[reloads and fires twice]
Django Can you hear THIS?
[shoots Major Jackson and his gang]
Film Trailers
Django - trailer in russian
Django Trailer in russian
Stills
