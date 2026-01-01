Menu
Poster of The Saragossa Manuscript
Poster of The Saragossa Manuscript
7.8 IMDb Rating: 7.7
2 posters
Kinoafisha Films The Saragossa Manuscript

The Saragossa Manuscript

Rekopis znaleziony w Saragossie 18+
Country Poland
Runtime 3 hours 2 minutes
Production year 1964
World premiere 9 February 1965
Release date
27 February 1966 Denmark
20 October 1969 Finland
2 February 2005 France
14 December 2007 Great Britain
23 October 2025 Greece
9 February 1965 Poland
21 March 2024 Serbia
10 June 1965 Spain
6 April 1972 USA
17 December 1966 USSR
Worldwide Gross $13,377
Production Zespol Filmowy "Kamera"
Also known as
Rekopis znaleziony w Saragossie, The Saragossa Manuscript, El manuscrito encontrado en Zaragoza, O Manuscrito de Saragoça, Die Handschrift von Saragossa, Il manoscritto trovato a Saragozza, Kaland a Sierra Morénában, Ketab e Khatti-ye Zaragoza, Le manuscrit trouvé à Saragosse, Manuskriptet fundet i Saragossa, Rękopis znaleziony w Saragossie, Saragossamanuskripten, Saragossamanuskriptet, Saragossan salaisuudet, Zaragoza El Yazması, Το χειρόγραφο που βρέθηκε στη Σαραγόσα, Το χειρόγραφο της Σαραγόσα, Рукопис, знайдений у Сарагосі, Рукопись, найденная в Сарагосе, Ръкописът, намерен в Сарагоса, 사라고사 매뉴스크립트, サラゴサの写本, 萨拉戈萨手稿
Director
Wojciech Has
Cast
Zbigniew Cybulski
Iga Cembrzyńska
Elzbieta Czyzewska
Gustaw Holoubek
Stanislaw Igar
Quotes
Donna Rebecca Uzeda All these adventures begin simply. The listener thinks it'll soon be over, but one story creates another, and then another.
Don Pedro Velasquez Something like quotients which can be divided infinitely.
