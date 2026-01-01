Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Rains of Ranchipur
Poster of The Rains of Ranchipur
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Rains of Ranchipur

The Rains of Ranchipur

The Rains of Ranchipur 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Despite marital problems, English Lord Albert Esketh and his rich American socialite wife Lady Edwina Esketh travel to India to buy a prize horse from the ruler of Ranchipur.
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1955
World premiere 14 December 1955
Release date
14 December 1955 USA
Budget $4,500,000
Production Twentieth Century Fox
Also known as
The Rains of Ranchipur, Las lluvias de Ranchipur, La mousson, As Chuvas de Ranchipur, De regen kwam, Der große Regen, Deszcze w Ranchipur, Duzhdovete na Ranchipur, Hint rüyası, Kise dolaze, Kiše Rančipura/Kiše dolaze, Le pioggie di Ranchipur, När regnet kom, Og regnen kom, Og så kom regnet, Ploile din Ranchipur, Sateet tulivat, The Rains Came, Το όνειρο του Ινδού, Дожди Ранчипура, Дъждовете на Ранчипур, 雨のランチプール
Director
Jean Negulesco
Cast
Lana Turner
Richard Burton
Richard Burton
Fred MacMurray
Fred MacMurray
Joan Caulfield
Michael Rennie
Cast and Crew
Similar films for The Rains of Ranchipur
Love with the Proper Stranger 7.3
Love with the Proper Stranger (1963)
Ice Palace 6.2
Ice Palace (1960)
The Robe 6.7
The Robe (1953)
Women of Dolwyn 6.8
Women of Dolwyn (1949)
How to Marry a Millionaire 7.7
How to Marry a Millionaire (1953)
There's Always Tomorrow 7.4
There's Always Tomorrow (1956)
Titanic 7.0
Titanic (1953)
By Love Possessed 5.4
By Love Possessed (1961)
The Miracle of the Bells 6.6
The Miracle of the Bells (1948)
River of No Return 6.6
River of No Return (1954)
Doctor Faustus 5.5
Doctor Faustus (1968)
The Greatest Story Ever Told 6.6
The Greatest Story Ever Told (1965)

Film rating

5.9
Rate 14 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more