Despite marital problems, English Lord Albert Esketh and his rich American socialite wife Lady Edwina Esketh travel to India to buy a prize horse from the ruler of Ranchipur.
CountryUSA
Runtime1 hour 44 minutes
Production year1955
World premiere14 December 1955
Release date
14 December 1955
USA
Budget$4,500,000
ProductionTwentieth Century Fox
Also known as
The Rains of Ranchipur, Las lluvias de Ranchipur, La mousson, As Chuvas de Ranchipur, De regen kwam, Der große Regen, Deszcze w Ranchipur, Duzhdovete na Ranchipur, Hint rüyası, Kise dolaze, Kiše Rančipura/Kiše dolaze, Le pioggie di Ranchipur, När regnet kom, Og regnen kom, Og så kom regnet, Ploile din Ranchipur, Sateet tulivat, The Rains Came, Το όνειρο του Ινδού, Дожди Ранчипура, Дъждовете на Ранчипур, 雨のランチプール