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Poster of Lovin' Molly
5.5
Kinoafisha Films Lovin' Molly
5.5

Lovin' Molly

, 1974
Lovin' Molly
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of Lovin' Molly
5.5

Cast

Anthony Perkins
Anthony Perkins
Gid
Beau Bridges
Beau Bridges
Johnny
Blythe Danner
Blythe Danner
Molly
Ed Binns
Ed Binns
Mr. Frye
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Sarah
Conard Fowkes
Eddie
John Henry Faulk
Mr. Grinsom
Claude Traverse
Mr. Taylor
Marilyn Burns
Molly
Marilyn Burns
Molly
Richard Ray Lee
Sheriff
Director Sidney Lumet
Writer Stephen J. Friedman, Larry McMurtry
Composer Fred Hellerman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1974
World premiere 14 April 1974
Release date
14 April 1974 Russia 18+
14 April 1974 Kazakhstan
14 April 1974 USA
14 April 1974 Ukraine
MPAA R
Production Columbia Pictures, S.J.F. Productions
Also known as
Lovin' Molly, Aus Liebe zu Molly, Drága Molly, Iubind-o pe Molly, Molly, Gid & Johnny, Os amores de Molly, The Wild and the Sweet, Zakochani w Molly, Любя Молли

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.4 IMDb
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