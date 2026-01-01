Cast
Claude Traverse
Mr. Taylor
Cast and Crew
Writer
Stephen J. Friedman, Larry McMurtry
Composer
Fred Hellerman
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
1974
World premiere
14 April 1974
Release date
|14 April 1974
|Russia
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|18+
|14 April 1974
|Kazakhstan
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|14 April 1974
|USA
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|14 April 1974
|Ukraine
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MPAA
R
Production
Columbia Pictures, S.J.F. Productions
Also known as
Lovin' Molly, Aus Liebe zu Molly, Drága Molly, Iubind-o pe Molly, Molly, Gid & Johnny, Os amores de Molly, The Wild and the Sweet, Zakochani w Molly, Любя Молли