Poster of The Last Time I Saw Paris
5.9 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films The Last Time I Saw Paris

The Last Time I Saw Paris

The Last Time I Saw Paris 18+
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1954
World premiere 1 January 1954
Release date
1 January 1954 Germany
3 April 1955 Japan R18+
18 November 1954 Mexico B-15
8 August 1955 Sweden
18 November 1954 USA
Budget $1,960,000
Worldwide Gross $14,603
Production Loew's
Also known as
The Last Time I Saw Paris, Damals in Paris, La dernière fois que j'ai vu Paris, La última vez que vi París, A Última Vez que Vi Paris, Akharin Bari ke Paris ra Didam, Amikor utoljára láttam Párizst, Babylon Revisited, Elskov i Paris, I teleftaia fora pou eida to Parisi, Jag minns Paris, Kiedy ostatni raz widziałem Paryż, L'última vegada que vaig veure París, L'ultima volta che vidi Parigi, Muistojeni Pariisi, Paris, lieben und sterben, Sidst jeg så Paris, Sist jeg så Paris, Son hatıra, Toen ik Parijs voor het laatst zag, Ultima oară când am văzut Parisul, Η τελευταία φορά που είδα το Παρίσι, Кад сам последњи пут видео Париз, Останній раз, коли я бачив Париж, Последний раз, когда я видел Париж, Последният път, когато видях Париж, 情断巴黎, 我最后一次看见巴黎, 雨の朝巴里に死す
Director
Richard Brooks
Cast
Elizabeth Taylor
Van Johnson
Walter Pidgeon
Donna Reed
Eva Gabor
Films about Books, Writers and Poets: A Top List Films about Books, Writers and Poets: A Top List

5.9
6.1 IMDb
