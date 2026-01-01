Also known as
The Last Time I Saw Paris, Damals in Paris, La dernière fois que j'ai vu Paris, La última vez que vi París, A Última Vez que Vi Paris, Akharin Bari ke Paris ra Didam, Amikor utoljára láttam Párizst, Babylon Revisited, Elskov i Paris, I teleftaia fora pou eida to Parisi, Jag minns Paris, Kiedy ostatni raz widziałem Paryż, L'última vegada que vaig veure París, L'ultima volta che vidi Parigi, Muistojeni Pariisi, Paris, lieben und sterben, Sidst jeg så Paris, Sist jeg så Paris, Son hatıra, Toen ik Parijs voor het laatst zag, Ultima oară când am văzut Parisul, Η τελευταία φορά που είδα το Παρίσι, Кад сам последњи пут видео Париз, Останній раз, коли я бачив Париж, Последний раз, когда я видел Париж, Последният път, когато видях Париж, 情断巴黎, 我最后一次看见巴黎, 雨の朝巴里に死す