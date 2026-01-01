Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Elephant Walk
Poster of Elephant Walk
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Elephant Walk

Elephant Walk

Elephant Walk 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The young bride of a rich planter finds herself the only white woman at Elephant Walk tea plantation, British Ceylon.
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1954
World premiere 21 April 1954
Release date
1 February 1955 Austria 12
4 November 1954 Germany 12
21 April 1954 USA
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $143
Production Paramount Pictures
Also known as
Elephant Walk, Elefantenpfad, La piste des éléphants, La furia de Ceilán, La furia de Ceylán, Staza slonova, A Senda dos Elefantes, Elefant-stien, Elefántjárat, Elefantstien, Elefantstigen, Het spoor der olifanten, İntikam Geçidi, La pista degli elefanti, La senda de los elefantes, La venere di Ceylon, No Caminho dos Elefantes, Norsupolku, Plantaţia Elephant Walk, Ścieżka słoni, Ston dromo ton elefanton, Thyella s' erotevmenni kardia, Θύελλα σ' ερωτευμένη καρδιά, Пътят на слоновете, Слоновья тропа, 巨象の道
Director
William Dieterle
Cast
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Dana Andrews
Peter Finch
Peter Finch
Abner Biberman
Noel Drayton
Cast and Crew
Similar films for Elephant Walk
The Sandpiper 6.3
The Sandpiper (1965)
BUtterfield 8 6.4
BUtterfield 8 (1960)
Raintree County 6.4
Raintree County (1957)
The Last Time I Saw Paris 5.9
The Last Time I Saw Paris (1954)
The Girl Who Had Everything 5.7
The Girl Who Had Everything (1953)
The Taming of the Shrew 6.6
The Taming of the Shrew (1967)
Beau Brummell 6.4
Beau Brummell (1954)
Rhapsody 6.5
Rhapsody (1954)
Love Is Better Than Ever 5.6
Love Is Better Than Ever (1952)
Ivanhoe 6.8
Ivanhoe (1952)
Father's Little Dividend 6.6
Father's Little Dividend (1951)
A Date with Judy 6.6
A Date with Judy (1948)

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Ruth Wiley Oh, what a beautiful view!
John Wiley That's the elephant walk where the place got its name. Before the governor built here, the elephants used to come down that track for centuries to get to the water.
Ruth Wiley They don't still try to come through do they?
John Wiley Elephants always remember.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more