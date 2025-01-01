Menu
The Black Cauldron

The Black Cauldron

The Black Cauldron 18+
Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1985
World premiere 24 July 1985
Release date
3 July 1986 Argentina
8 May 1986 Australia
24 July 1985 Canada
19 October 1986 China
29 November 1985 Denmark
27 November 1985 France
28 November 1985 Germany
11 October 1985 Great Britain
29 November 1985 Greece K
20 February 1986 Hong Kong
29 May 1992 India
20 June 1986 Ireland
26 July 1986 Israel
28 January 1986 Italy
19 July 1986 Japan PG12
24 July 1986 Mexico
29 November 1985 Netherlands
20 June 1986 New Zealand
20 June 1986 Peru
4 December 1985 Philippines
18 March 1986 Portugal
22 November 1985 Spain
29 November 1985 Sweden
13 July 1987 Switzerland 12
24 July 1985 USA
10 April 1987 Uruguay
MPAA PG
Budget $44,000,000
Worldwide Gross $21,289,357
Production Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners II, Walt Disney Animation Studios
Also known as
The Black Cauldron, Taran and the Magic Cauldron, Le Chaudron noir, Taram et le Chaudron magique, El caldero negro, Al-Mirjal al-'Aswad, Tarón y el caldero mágico, El caldero mágico, Der schwarze Kessel, Taran und der Zauberkessel, 黑神鍋傳奇, Cȓni kòtao, Hēi-shén-guō-chuán-qí, Црни котао, Cȓni kàzan, Kaldron Hitam, Kuali Hitam, O Caldeirão Mágico, O Caldeirão Negro, Taran e o Caldeirão Mágico, Црни казан, An Coire Dubh, Cazanul negru, Ceaunul negru, Černý kotel, Chórnyĭ kotyól, Čierny kotol, De Zwarte Ketel, Den svarta kitteln, Taran en de Toverketel, Taran och den magiska kitteln, Taron y el caldero mágico, Чёрный котёл, Чорны кацёл, A fekete üst, Cauldron, Chérniyat Kazán, Chórny katsyól, Chórnyĭ kazán, Črni kotel, Czarny kocioł, Deg siyah, Den magiska kitteln, Den sorte gryde, Den sorte gryte, Disneys Taran und der Zauberkessel, Hiidenpata, Il calderone nero, Juodasis katilas, Kara Kazan, Korudoron, La caldera negra, La pentola nera, Must pada, Musta pata, O Tarzan kai to magiko kazani, Svarti ketillinn, Taran és a mágikus üst, Taran i la caldera màgica, Taran i magiczny kocioł, Taran ja taikapata, Taran og den magiske gryde, Taran og den magiske gryte, Taran og den sorte gryde, Taran og den sorte gryte, Taran to kuroi mahō no kama, Taran to kuroi mahou no kama, Taron e il calderone magico, Taron e la pentola magica, To mavro kazani, Tsrniot kazan, Tsrniot kotel, Vạc Dầu Đen, Y Crochan Du, Το μαύρο καζάνι, Црниот казан, Црниот котел, Черният Казан, Чорний казан, Чрни котел, コルドロン, タラン と くろい まほう の かま, 黑神鍋
Director
Ted Berman
Ted Berman
Richard Rich
Richard Rich
Cast
Freddie Jones
Freddie Jones
Nigel Hawthorne
Nigel Hawthorne
Susan Sheridan
Susan Sheridan
Arthur Malet
Arthur Malet
Currently, the animated film is not showing in cinemas
Cartoon reviews
No reviews
