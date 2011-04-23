Menu
7.2 IMDb Rating: 7.2
Toy Story Toons: Hawaiian Vacation

Toy Story Toons: Hawaiian Vacation

Hawaiian Vacation 18+
Synopsis

The toys throw Ken and Barbie a Hawaiian vacation in Bonnie's room.
Country USA
Runtime 6 minutes
Production year 2011
Online premiere 30 July 2011
World premiere 23 April 2011
Release date
23 April 2011 Russia 0+
4 August 2011 Denmark
16 June 2011 Germany
24 June 2011 Great Britain
24 June 2011 Ireland
23 April 2011 Kazakhstan
4 August 2011 Netherlands AL
7 July 2011 Portugal
16 June 2011 Romania AP
4 August 2011 South Korea ALL
24 June 2011 Spain
24 June 2011 USA
23 April 2011 Ukraine
MPAA G
Production Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Hawaiian Vacation, Toy Story Toons: Hawaiian Vacation, Vacaciones en Hawái, Câu Chuyện Đồ Chơi: Kỳ Nghỉ Tại Hawaii, Curtas Toy Story: Férias no Havaí, Férias Havaianas, Férias no Havaí, Ferie à la Hawaii, Havaijilainen loma, Havajské prázdniny, Hawaii vakáció, Krátké příběhy hraček: Dovolená na Havaji, Leikfangasöguræmur: Frí á Hawaii, Loma Havaijilla, Semester på Hawaii, Toy Story Toons: Ferie på Hawaii, Toy Story Toons: Urlaub auf Hawaii, Toy Story: Wakacje na Hawajach, Vacances à Hawaï, Vacanze hawaiiane, Žaislų istorija: atostogos, Гавайские каникулы, Історія іграшок: Відпочинок на Гаваях, ハワイアン・バケーション, 來去夏威夷
Director
Gary Rydstrom
Cast
Michael Keaton
Jodi Benson
Nikolay Baskov
Oxana Fedorova
Cast and Crew
Cartoon rating

7.2
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
