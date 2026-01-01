Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Nikolay Baskov
Nikolay Baskov
Kinoafisha
Persons
Nikolay Baskov
Nikolay Baskov
Nikolay Baskov
Date of Birth
15 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor
,
Voice actor
,
The Adventurer
Popular Films
7.8
Dajte shou
(2024)
7.2
Toy Story Toons: Hawaiian Vacation
(2011)
6.5
Heat
(2019)
Filmography
Cvetany
Family, Animation, Comedy, Adventure
2027, Russia
Nu-ka vse vmeste horom
Reality-TV, Music
2024, Russia
7.8
Dajte shou
Comedy, Drama
2024, Russia
3.3
Duety
Reality-TV
2021, Russia
Russo Turisto
Comedy
2019, Russia
6.5
Heat
Zhara
Musical, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
Liga udivitelnyh ludej
Reality-TV
2018, Russia
6.2
Vsyo Ispravit
Vsyo Ispravit
Comedy, Musical
2016, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree