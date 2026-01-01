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Nikolay Baskov
Nikolay Baskov Nikolay Baskov
Kinoafisha Persons Nikolay Baskov

Nikolay Baskov

Nikolay Baskov

Date of Birth
15 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor, Voice actor, The Adventurer

Popular Films

Dajte shou 7.8
Dajte shou (2024)
Toy Story Toons: Hawaiian Vacation 7.2
Toy Story Toons: Hawaiian Vacation (2011)
Heat 6.5
Heat (2019)

Filmography

Cvetany
Cvetany
Family, Animation, Comedy, Adventure 2027, Russia
Nu-ka vse vmeste horom
Nu-ka vse vmeste horom
Reality-TV, Music 2024, Russia
Dajte shou 7.8
Dajte shou
Comedy, Drama 2024, Russia
Duety 3.3
Duety
Reality-TV 2021, Russia
Russo Turisto
Comedy 2019, Russia
Heat 6.5
Heat Zhara
Musical, Comedy 2019, Russia
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Liga udivitelnyh ludej
Liga udivitelnyh ludej
Reality-TV 2018, Russia
Vsyo Ispravit 6.2
Vsyo Ispravit Vsyo Ispravit
Comedy, Musical 2016, Russia
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