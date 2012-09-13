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Poster of Toy Story Toons: Partysaurus Rex
7.7
Toy Story Toons: Partysaurus Rex - мультфильм
Kinoafisha Films Toy Story Toons: Partysaurus Rex
7.7

Toy Story Toons: Partysaurus Rex

, 2012
Partysaurus Rex
USA / Family, Short / 18+
Trailers
Poster of Toy Story Toons: Partysaurus Rex
7.7
Toy Story Toons: Partysaurus Rex - мультфильм
Toy Story Toons: Partysaurus Rex  мультфильм

Synopsis

When Rex finds himself left behind in the bathroom, he puts his limbs to use by getting a bath going for a bunch of new toy friends.

Cast

Tom Hanks
Tom Hanks
Woody
Tim Allen
Tim Allen
Buzz Lightyear
John Cusack
John Cusack
Timothy Dalton
Timothy Dalton
Wallace Shawn
Wallace Shawn
Rex
Corey Burton
Capn Suds
Corey Burton
Corey Burton
Capn Suds
Tony Cox
Tony Cox
Chuck E. Duck
Donald Fullilove
Chuck E. Duck
Emily Ricks Hahn
Bonnie
Don Rickles
Don Rickles
Mr. Potato Head
Lori Alan
Lori Alan
Bonnie's Mom
Director Mark Walsh
Writer John Lasseter, Mark Walsh
Composer BT
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 7 minutes
Production year 2012
Online premiere 15 September 2012
World premiere 13 September 2012
Release date
13 September 2012 Russia 0+
28 March 2013 Germany
29 March 2013 Great Britain
29 March 2013 Ireland
13 September 2012 Kazakhstan
29 March 2013 Netherlands 6
29 March 2013 South Korea ALL
14 September 2012 Spain
14 September 2012 USA
13 September 2012 Ukraine
MPAA G
Production Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Partysaurus Rex, Toy Story Toons: Partysaurus Rex, Câu Chuyện Đồ Chơi: Bữa Tiệc Trong Phòng Tắm, Curtas Toy Story: Festa-Sauro Rex, Festa-Sauro Rex, Fiesta Saurio Rex, Fiesta-Saurio Rex, Fiestasaurus Rex, Non c'è festa senza Rex, Peosaurus Rex, Povestea jucariilor: Partysaurus Rex, Rex Festa Saurus, Rex, le roi de la fête, Toy Story: Imprezozaur Rex, Веселозавр Рекс, Історія іграшок: Веселозавр Рекс, レックスはお風呂の王様, Toy Story - Rex le Roi de la Fête, Toy Story Toons 3: Partysaurus Rex, Pixar - Rex, le roi de la fête, צעצוע של סיפור: חיית מסיבות, 파티사우루스 렉스, Toy Story Toons 3, Rex le Roi de la Fête, Toy Story Toons 3: Party Saurus Rex, Toy Story Toons: Festa-sauro Rex, Toy Story Toons: Fiesta saurio Rex, חיית מסיבות, 反斗奇兵迷你Show：抱抱龙大英雄

Film rating

7.7
Rate 11 votes
7.4 IMDb

Film Trailers

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