Poster of StreetDance 2
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 5.6
8 posters
StreetDance 2

StreetDance 2

StreetDance 2 18+
Synopsis

After suffering humiliation by the crew Invincible, street dancer Ash (Hentschel) looks to gather the best dancers from around the world for a rematch.
StreetDance 2 - trailer in russian
StreetDance 2  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2011
Online premiere 30 March 2012
World premiere 20 March 2012
Release date
26 April 2012 Russia Парадиз 12+
7 June 2012 Austria
26 April 2012 Belarus
10 May 2012 Czechia
11 May 2012 Estonia
8 May 2012 France
6 June 2012 Germany
30 March 2012 Great Britain
12 April 2012 Greece
18 April 2012 Italy
26 April 2012 Kazakhstan
18 April 2012 Netherlands
17 May 2012 Thailand
26 April 2012 Ukraine
Budget 7,000,000 GBP
Worldwide Gross $68,599,686
Production Vertigo Films, BBC Film, British Film Institute (BFI)
Also known as
StreetDance 2, Street Dance 2, 3D舞力對決2, Gatves sokiai 2, Ielu dejas 2, StreetDance 2 - Vũ Điệu Đường Phố 2, Tänavatants 2, Ulicni ples 2, Вуличні танці 2, Улични танци 2, Уличные танцы 2, ストリートダンス2
Director
Max Giwa
Dania Pasquini
Cast
Tom Conti
George Sampson
Falk Hentschel
Sofia Boutella
Sofia Boutella
Cast and Crew
Film Reviews

tarabuka 2 April 2015, 12:51
тема танцев не раскрыта
StreetDance 2 - trailer in russian
StreetDance 2 Trailer in russian
StreetDance 2 - russian тв ролик 2
StreetDance 2 Russian тв ролик 2
