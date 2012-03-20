StreetDance 2
18+
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2011
Online premiere
30 March 2012
World premiere
20 March 2012
Release date
|26 April 2012
|Russia
| Парадиз
|12+
|7 June 2012
|Austria
|26 April 2012
|Belarus
|10 May 2012
|Czechia
|11 May 2012
|Estonia
|8 May 2012
|France
|6 June 2012
|Germany
|30 March 2012
|Great Britain
|12 April 2012
|Greece
|18 April 2012
|Italy
|26 April 2012
|Kazakhstan
|18 April 2012
|Netherlands
|17 May 2012
|Thailand
|26 April 2012
|Ukraine
Budget
7,000,000 GBP
Worldwide Gross
$68,599,686
Production
Vertigo Films, BBC Film, British Film Institute (BFI)
Also known as
StreetDance 2, Street Dance 2, 3D舞力對決2, Gatves sokiai 2, Ielu dejas 2, StreetDance 2 - Vũ Điệu Đường Phố 2, Tänavatants 2, Ulicni ples 2, Вуличні танці 2, Улични танци 2, Уличные танцы 2, ストリートダンス2