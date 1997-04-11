Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Grosse Pointe Blank
Poster of Grosse Pointe Blank
Poster of Grosse Pointe Blank
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Grosse Pointe Blank

Grosse Pointe Blank

Grosse Pointe Blank 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Martin Blank is a professional assassin. He is sent on a mission to a small Detroit suburb, Grosse Pointe, and, by coincidence, his ten-year high school reunion party is taking place there at the same time.
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1997
Online premiere 8 August 2014
World premiere 11 April 1997
Release date
11 April 1997 Russia 16+
27 November 1997 Australia
11 April 1997 France
21 August 1997 Germany
7 August 1997 Great Britain
12 September 1997 Greece
11 April 1997 Kazakhstan
11 April 1997 USA
11 April 1997 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $28,084,357
Production Hollywood Pictures, Caravan Pictures, New Crime Productions
Also known as
Grosse Pointe Blank, Tiro al blanco, Plaćenik, Убийство в Гросс-Пойнте, Ein Mann, ein Mord, Gross-Poyntda qətl, Gross-Poyntdagi qotillik, Grosse Pointe Blank - Även en lönnmördare behöver en träff ibland, Grosse Pointe Blank - Ein Mann, ein Mord, Grosse Pointe Blank - en lejd mördare i smås, Grosse Pointe Blank - Erst der Mord, dann das Vergnügen, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungissa, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungista, L'ultimo contratto, Le tueur de Grosse Pointe, Leiemorder på klassefest, Lejemordernes træf, Matador em Conflito, O Último Contrato, Otthon, véres otthon, Palgamõrvar Blank, Palkkamurhaaja pikkukaupungista, Placanec, Romantik Katil, Sát Thủ Hoàn Lương, Symvolaio thanatou, To teleftaio symvolaio thanatou, Tueurs à gages, Tueurs à gages et robes de bal, Tueurs à gages et robes de balles, Un asesino algo especial, Zabijanie na śniadanie, Žudikas iš Gros Pointo, Συμβόλαιο θανάτου, Το τελευταίο συμβόλαιο θανάτου, Вбивство у Ґросс-Пойнті, Гросс-Пойнттағы кісі өлтіру, Убиец под прицел, ポイント・ブランク, 另類殺手
Director
George Armitage
Cast
Minnie Driver
Minnie Driver
John Cusack
John Cusack
Alan Arkin
Alan Arkin
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Joan Cusack
Joan Cusack
Cast and Crew
Similar films for Grosse Pointe Blank
War, Inc. 5.4
War, Inc. (2008)
Pursuit 2.8
Pursuit (2022)
Made 6.4
Made (2001)
High Fidelity 7.3
High Fidelity (2000)
Pushing Tin 6.3
Pushing Tin (1999)
Election 7.4
Election (1999)
Chasing Amy 7.2
Chasing Amy (1996)
Swingers 7.2
Swingers (1996)
Mallrats 6.9
Mallrats (1995)
Reality Bites 6.9
Reality Bites (1994)
The Grifters 6.9
The Grifters (1990)
Say Anything... 7.3
Say Anything... (1989)

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mr. Newberry What have you been doing with your life?
Marty Uh... professional killer.
Mr. Newberry Oh! Good for you, it's a... growth industry.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more