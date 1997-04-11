Country USA

Runtime 1 hour 47 minutes

Production year 1997

Online premiere 8 August 2014

World premiere 11 April 1997

MPAA R

Budget $15,000,000

Worldwide Gross $28,084,357

Production Hollywood Pictures, Caravan Pictures, New Crime Productions

Also known as

Grosse Pointe Blank, Tiro al blanco, Plaćenik, Убийство в Гросс-Пойнте, Ein Mann, ein Mord, Gross-Poyntda qətl, Gross-Poyntdagi qotillik, Grosse Pointe Blank - Även en lönnmördare behöver en träff ibland, Grosse Pointe Blank - Ein Mann, ein Mord, Grosse Pointe Blank - en lejd mördare i smås, Grosse Pointe Blank - Erst der Mord, dann das Vergnügen, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungissa, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungista, L'ultimo contratto, Le tueur de Grosse Pointe, Leiemorder på klassefest, Lejemordernes træf, Matador em Conflito, O Último Contrato, Otthon, véres otthon, Palgamõrvar Blank, Palkkamurhaaja pikkukaupungista, Placanec, Romantik Katil, Sát Thủ Hoàn Lương, Symvolaio thanatou, To teleftaio symvolaio thanatou, Tueurs à gages, Tueurs à gages et robes de bal, Tueurs à gages et robes de balles, Un asesino algo especial, Zabijanie na śniadanie, Žudikas iš Gros Pointo, Συμβόλαιο θανάτου, Το τελευταίο συμβόλαιο θανάτου, Вбивство у Ґросс-Пойнті, Гросс-Пойнттағы кісі өлтіру, Убиец под прицел, ポイント・ブランク, 另類殺手