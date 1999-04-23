Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Pushing Tin
6.3
Kinoafisha Films Pushing Tin
6.3

Pushing Tin

, 1999
Pushing Tin
Germany, USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Pushing Tin
6.3

Synopsis

A feud develops between two air traffic controllers: one cocky and determined while the other is restrained and laidback, which inevitably affects their lives.

Cast

Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Russell Bell
John Cusack
John Cusack
Nick Falzone
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Connie Falzone
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Mary Bell
Jake Weber
Jake Weber
Barry Plotkin
Kurt Fuller
Kurt Fuller
Ed Clabes
Vicki Lewis
Tina Leary
Michael Willis
Pat Feeney
Matt Ross
Matt Ross
Ron Hewitt
Jerry Grayson
Leo Morton
Director Mike Newell
Writer Darcy Frey, Glen Charles, Les Charles
Composer Anne Dudley
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1999
World premiere 23 April 1999
Release date
23 April 1999 Russia 16+
23 April 1999 Estonia
19 July 2000 France
29 June 2000 Germany
29 October 1999 Great Britain
30 April 1999 Greece
23 April 1999 Kazakhstan
25 November 1999 Netherlands
22 January 2000 South Korea 18
23 April 1999 USA
23 April 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $33,000,000
Worldwide Gross $8,408,835
Production Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Art Linson Productions
Also known as
Pushing Tin, Mi espacio, À la limite, Allt under kontroll, Alto Controle, Cool Air, Erotikes anataraxeis, Falso tracciato, Fuera de control, Fuera de control (Pushing tin), Gyvenimo vingis, Kontrolori leta, Kontrolorji leta, Les Aiguilleurs, Riskirajoilla, Tudo Sob Controlo, Turbulenzen - und andere Katastrophen, Turnul de control, Uten kontroll, Vakrepülés, Zmęczenie materiału, Ερωτικές αναταράξεις, Керуючи польотами, Контролна кула, Управляя полётами, 狂っちゃいないぜ, 空中塞車

Film rating

6.3
Rate 15 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Pushing Tin

Playing by Heart
Playing by Heart Comedy, Drama
1998, Great Britain / USA
6.0
War, Inc.
War, Inc. Drama, Comedy, Action, Thriller
2008, USA
5.0
Foxfire
Foxfire Drama
1996, USA
6.0
Little Fish
Little Fish Drama, Thriller
2005, Australia
6.0
Must Love Dogs
Must Love Dogs Romantic, Comedy
2005, USA
5.0
The Ice Harvest
The Ice Harvest Comedy, Crime, Action, Thriller
2005, USA
6.0
Laurel Canyon
Laurel Canyon Drama, Musical
2002, USA
6.0
Bandits
Bandits Drama, Comedy, Romantic, Crime
2001, USA
6.0
America's Sweethearts
America's Sweethearts Comedy, Romantic
2001, USA
5.0
The Shipping News
The Shipping News Romantic, Drama
2001, USA
6.0
An Ideal Husband
An Ideal Husband Comedy, Romantic
1999, USA / Great Britain
6.0
Grosse Pointe Blank
Grosse Pointe Blank Comedy, Thriller, Crime, Romantic
1997, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more