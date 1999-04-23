ProductionFox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Art Linson Productions
Also known as
Pushing Tin, Mi espacio, À la limite, Allt under kontroll, Alto Controle, Cool Air, Erotikes anataraxeis, Falso tracciato, Fuera de control, Fuera de control (Pushing tin), Gyvenimo vingis, Kontrolori leta, Kontrolorji leta, Les Aiguilleurs, Riskirajoilla, Tudo Sob Controlo, Turbulenzen - und andere Katastrophen, Turnul de control, Uten kontroll, Vakrepülés, Zmęczenie materiału, Ερωτικές αναταράξεις, Керуючи польотами, Контролна кула, Управляя полётами, 狂っちゃいないぜ, 空中塞車