Poster of Mallrats
Poster of Mallrats
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7
2 posters
Kinoafisha Films Mallrats

Mallrats

Mallrats 18+
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1995
World premiere 20 October 1995
Release date
4 December 1995 Australia
20 October 1995 Finland K-18
19 June 1996 Germany
30 May 1996 Great Britain
30 May 1996 Ireland
1 January 1996 Spain
20 October 1995 USA
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $2,122,561
Production Gramercy Pictures (I), Alphaville Films, View Askew Productions
Also known as
Mallrats, Jóvenes modernos, Aylak fareler, Banda en fuga, Barrados no Shopping, Bitange iz tržnog centra, Generazione X, Häiriköt, La mall, Las ratas del centro comercial, Les flâneurs, Les Glandeurs, Mall Rats, Mallrats - häiriköt, Mallrats - Kaufhausclique in Liebesnöten, Os Malucos do Centro, Parduotuvių slunkiai, Shop-Show, Stakori iz shopping centra, Szczury z supermarketu, Вигадливі щури, Кибици в мола, Лоботрясы, Тусовщики з супермаркету, Тусовщики из супермаркета, モール・ラッツ, 耍酷一族
Director
Kevin Smith
Kevin Smith
Cast
Claire Forlani
Claire Forlani
Shannen Doherty
Shannen Doherty
Jason Lee
Jason Lee
Jeremy London
Cast and Crew
Similar films for Mallrats
Jersey Girl 6.9
Jersey Girl (2004)
Zack and Miri Make a Porno 6.8
Zack and Miri Make a Porno (2008)
Chasing Amy 7.2
Chasing Amy (1996)
Dogma 7.6
Dogma (1999)
Jay and Silent Bob Reboot 5.7
Jay and Silent Bob Reboot (2019)
Clerks 7.6
Clerks (1994)
Clerks 3 6.8
Clerks 3 (2022)
Jay and Silent Bob Strike Back 7.2
Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
Clerks II 7.1
Clerks II (2006)
Tusk 6.2
Tusk (2014)
Red State 6.7
Red State (2011)
Fanboys 6.3
Fanboys (2008)

Film rating

6.9
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Stan Lee You know, I think you ought to get him some help. He seems to be really hung up on super heroes' sex organs.
Listen to the
soundtrack Mallrats
Stills
