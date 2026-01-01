Similar films for Splashes of Champagne
Konets prekrasnoy epokhi Drama
2015, Russia
6.0
Afghan Breakdown Drama, War
1990, USSR / Italy
7.0
Vagrant Bus Drama
1989, USSR
6.0
Guerrilla spark War
1956, USSR
5.0
Light Up! Drama
2017, Russia
7.0
Yama Drama
1990, Sweden
5.0
Volodya big Volodya small Drama
1985, USSR
6.0
Pamyat oseni Drama
2016, Russia
4.0
Who If Not Us Drama
1998, Russia
6.0
Prisoner of the Mountains Drama, War
1996, Russia / Kazakhstan
7.0
The Little Bee Drama
1993, Russia
4.0
Removal of the Body Drama
1992, Russia
6.0