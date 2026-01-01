Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Splashes of Champagne
6.6
Kinoafisha Films Splashes of Champagne
6.6

Splashes of Champagne

, 1988
Bryzgi shampanskogo
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Splashes of Champagne
6.6

Cast

Oleg Menshikov
Oleg Menshikov
Sergey
Natalya Shchukina
Natalya Shchukina
Yulka
Antonina Venediktova
Tonya - studentka
Aleksei Burykin
Volodya - leytenant
Ludmila Ivanovna Krylova
Ludmila Ivanovna Krylova
Kseniya Nikolayevna - maty Volodi
Inna Vykhodtseva
Nikolai Smorchkov
Lev Borisov
Lev Borisov
Yegorich
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Stepanova
Svetlana Ryabova
Svetlana Ryabova
Nadezhda
Gennady Frolov
otets Toni - general-mayor
I. Akcharova
Director Stanislav Govorukhin
Writer Stanislav Govorukhin, Vyacheslav Kondratev
Composer Nikolai Korndorf
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1988
World premiere 23 February 1989
Release date
23 February 1989 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Bryzgi shampanskogo, Sprays of Champagne, Брызги шампанского, Splashes of Champagne, Les Bulles de champagne, Schiuma di sciampagna, Spray szampana, Gotas de champaña, Бризки шампанського, Chapoteos de Champagne

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Splashes of Champagne

Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi Drama
2015, Russia
6.0
Afghan Breakdown
Afghan Breakdown Drama, War
1990, USSR / Italy
7.0
Vagrant Bus
Vagrant Bus Drama
1989, USSR
6.0
Guerrilla spark
Guerrilla spark War
1956, USSR
5.0
Light Up!
Light Up! Drama
2017, Russia
7.0
Yama
Yama Drama
1990, Sweden
5.0
Volodya big Volodya small
Volodya big Volodya small Drama
1985, USSR
6.0
Pamyat oseni
Pamyat oseni Drama
2016, Russia
4.0
Who If Not Us
Who If Not Us Drama
1998, Russia
6.0
Prisoner of the Mountains
Prisoner of the Mountains Drama, War
1996, Russia / Kazakhstan
7.0
The Little Bee
The Little Bee Drama
1993, Russia
4.0
Removal of the Body
Removal of the Body Drama
1992, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more