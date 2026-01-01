Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksei Burykin Aleksei Burykin
Kinoafisha Persons Aleksei Burykin

Aleksei Burykin

Aleksei Burykin

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Do It — One! 6.9
Do It — One! (1989)
Splashes of Champagne 6.6
Splashes of Champagne (1988)

Filmography

Genre
Year
Do It — One! 6.9
Do It — One! Delay - raz!
War 1989, USSR
Splashes of Champagne 6.6
Splashes of Champagne Bryzgi shampanskogo
War, Drama 1988, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more