Aleksei Burykin
Kinoafisha
Aleksei Burykin
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
Do It — One!
(1989)
6.6
Splashes of Champagne
(1988)
6.9
Do It — One!
Delay - raz!
War
1989, USSR
6.6
Splashes of Champagne
Bryzgi shampanskogo
War, Drama
1988, USSR
