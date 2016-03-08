Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Pamyat oseni
4.8
Pamyat oseni - Trailer
Kinoafisha Films Pamyat oseni
4.8

Pamyat oseni

, 2016
Pamyat oseni
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Pamyat oseni
4.8
Pamyat oseni - Trailer
Pamyat oseni  Trailer

Cast

Inna Churikova
Inna Churikova
Evgeniya Simonova
Evgeniya Simonova
Taisiya Semyonovna
Natalya Shchukina
Natalya Shchukina
Klava
Anastasia Marchuk
Inga Zavidonova
Irina Medvedeva
Irina Medvedeva
Dunya
Aleksandr Sirin
Aleksandr Sirin
Gennadiy Yusin
Pavel Trubiner
Pavel Trubiner
Aleksandr Lazarev
Aleksandr Lazarev
Leonid Bichevin
Leonid Bichevin
Igor Nevolin
Levan Mskhiladze
Levan Mskhiladze
Armen
Andrey Sokolov
Andrey Sokolov
Director Andrey Sokolov
Writer Aleksandr Zvyagintsev
Composer Pavel Kachin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
World premiere 8 March 2016
Release date
8 March 2016 Russia 12+
Budget $1,500,000
Production Cinema Production Producer Center
Also known as
Pamyat oseni, Память осени

Film rating

4.8
Rate 15 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Pamyat oseni - Trailer
Pamyat oseni Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Pamyat oseni

Fotografiya na pamyat
Fotografiya na pamyat Drama
1985, USSR
6.0
Nebo padshikh
Nebo padshikh Drama
2014, Russia
5.0
The Wedding Day Has to Be Specified
The Wedding Day Has to Be Specified Drama
1979, USSR
6.0
I Want the Floor
I Want the Floor Drama
1975, USSR
7.0
OnlyHuman
OnlyHuman Drama
2022, Russia
8.0
Pryamaya translyatsiya
Pryamaya translyatsiya Drama
1990, USSR
5.0
Artefakt
Artefakt Drama, Thriller, Adventure, Sci-Fi
2009, Russia
3.0
Van Goghs
Van Goghs Drama
2018, Russia
6.0
Crimea
Crimea Drama
2017, Russia
5.0
Razgovor
Razgovor Drama
2012, Russia
5.0
Dva bileta v Venetsiyu
Dva bileta v Venetsiyu Drama
2011, Russia
4.0
Tolko vernis!
Tolko vernis! Drama
2009, Russia
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more