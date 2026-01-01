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Poster of The Drayman and the King
6.3
Kinoafisha Films The Drayman and the King
6.3

The Drayman and the King

, 1989
Bindyuzhnik i korol
USSR / Comedy, Drama, Musical / 18+
Poster of The Drayman and the King
6.3

Cast

Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Mendel Krik
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Arie Leib
Rayisa Nedashkivska
Rayisa Nedashkivska
Nekhama
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Maruska
Andrey Urgant
Andrey Urgant
Levka
Maksim Leonidov
Maksim Leonidov
Benya Krik
Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Dvoira
Roman Kartsev
Roman Kartsev
Boyarsky
Yevgeniy Yevstigneyev
Yevgeniy Yevstigneyev
Nikifor
Anna Frolovtseva
Anna Frolovtseva
Mariya Itkina
Director Vladimir Alenikov
Writer Vladimir Alenikov, Isaak Babel, Asar Eppel
Composer Aleksandr Zhurbin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 49 minutes
Production year 1989
World premiere 6 June 1989
Release date
6 June 1989 Russia
11 November 1989 USA
Production Akvilon, Kinostudiya imeni M. Gorkogo, TVK
Also known as
Bindyuzhnik i korol, The Drayman and the King, Woźnica i król, Биндюжник и король

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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