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6.1
Kinoafisha Films Voyna Printsessy
6.1

Voyna Printsessy

, 2013
Voyna Printsessy
Russia / Drama / 18+
6.1

Cast

Ekaterina Cherepukhina
Aram Gevorkyan
Anatoliy Ponomarev
Artur Smolyaninov
Artur Smolyaninov
Danila Bolshov
Vladimir Kozlov
Glukoza
Glukoza
Pyotr Ulyanov
Lyanka Gryu
Lyanka Gryu
Katya
Lyanka Gryu
Lyanka Gryu
Katya
Anastasia Alen
Granade
Tamara Tana
Julie's mother
Director Vladimir Alenikov
Writer Denis Rodimin, Vladimir Alenikov
Composer Irena Scalerica
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
World premiere 24 June 2013
Release date
24 June 2013 Russia 18+
10 November 2013 Kazakhstan
10 November 2013 Ukraine
Production British Film Institute (BFI), Vladimir Alenikov Productions
Also known as
Voyna Printsessy, Princess's War, Voyna Princessy, Война Принцессы

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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