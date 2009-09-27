Cast
Director
Radu Mihăileanu
Writer
Matthew Robbins, Radu Mihăileanu, Alain-Michel Blanc, Héctor Cabello Reyes
Composer
Armand Amar, Julien Baril Cast and Crew
Film details
Country
France / Italy / Belgium / Romania
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2009
Online premiere
1 April 2019
World premiere
27 September 2009
Release date
18 July 2010
Russia
RUSCICO
10 March 2011
Argentina
29 April 2010
Australia
13 August 2010
Austria
21 October 2010
Belarus
11 November 2009
Belgium
24 December 2010
Brazil
14 October 2010
Croatia
25 December 2009
Denmark
26 March 2010
Estonia
27 November 2009
Finland
4 November 2009
France
29 July 2010
Germany
16 June 2010
Great Britain
16 July 2010
Ireland
22 April 2010
Israel
5 February 2010
Italy
17 April 2010
Japan
21 October 2010
Kazakhstan
26 February 2010
Latvia
14 January 2011
Mexico
14 January 2010
Netherlands
10 February 2011
Peru
25 November 2010
Portugal
20 November 2009
Romania
25 March 2010
Singapore
3 March 2011
Slovenia
25 November 2010
South Korea
12 March 2010
Spain
5 February 2010
Switzerland
17 September 2010
Turkey
21 October 2010
Ukraine
4 February 2011
Venezuela
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$41,146,351
Production
Oï Oï Oï Productions, Trésor Films, France 3 Cinéma
Also known as
Le concert, The Concert, El concierto, Konserten, Koncert, Kontsert, O Concerto, Концерт, A koncert, Concertul, Das Konzert, El gran concierto, Ha'concert, Il concerto, Koncerten, Koncerts, Konsertti, Orchestra!, Paris'te son konser, Концертът, オーケストラ！, 交響人生, 交响人生, El concert
More