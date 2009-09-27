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Poster of The Concert
7.5
The Concert - Trailer
Kinoafisha Films The Concert
7.5

The Concert

, 2009
Le concert
France, Italy, Belgium, Romania / Musical, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Concert
7.5
The Concert - Trailer
The Concert  Trailer

Cast

Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Andrey Simonovich Filipov
Mélanie Laurent
Mélanie Laurent
Lea
Dmitriy Nazarov
Dmitriy Nazarov
Aleksandr 'Sasha' Abramovich Grosman
François Berléand
François Berléand
Olivier Morne Duplessis
Tatyana Klyukina
Miou-Miou
Miou-Miou
Guylène de La Rivière
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Ivan Gavrilov
Lionel Abelanski
Lionel Abelanski
Jean-Paul Carrère
Laurent Bateau
Laurent Bateau
Bertrand
Vlad Ivanov
Vlad Ivanov
Pyotr Tretyakin
Anna Kamenkova
Anna Kamenkova
Irina Filipova
Director Radu Mihăileanu
Writer Matthew Robbins, Radu Mihăileanu, Alain-Michel Blanc, Héctor Cabello Reyes
Composer Armand Amar, Julien Baril
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Belgium / Romania
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2009
Online premiere 1 April 2019
World premiere 27 September 2009
Release date
18 July 2010 Russia RUSCICO
10 March 2011 Argentina
29 April 2010 Australia
13 August 2010 Austria
21 October 2010 Belarus
11 November 2009 Belgium
24 December 2010 Brazil
14 October 2010 Croatia
25 December 2009 Denmark
26 March 2010 Estonia
27 November 2009 Finland
4 November 2009 France
29 July 2010 Germany
16 June 2010 Great Britain
16 July 2010 Ireland
22 April 2010 Israel
5 February 2010 Italy
17 April 2010 Japan
21 October 2010 Kazakhstan
26 February 2010 Latvia
14 January 2011 Mexico
14 January 2010 Netherlands
10 February 2011 Peru
25 November 2010 Portugal
20 November 2009 Romania
25 March 2010 Singapore
3 March 2011 Slovenia
25 November 2010 South Korea
12 March 2010 Spain
5 February 2010 Switzerland
17 September 2010 Turkey
21 October 2010 Ukraine
4 February 2011 Venezuela
MPAA PG-13
Worldwide Gross $41,146,351
Production Oï Oï Oï Productions, Trésor Films, France 3 Cinéma
Also known as
Le concert, The Concert, El concierto, Konserten, Koncert, Kontsert, O Concerto, Концерт, A koncert, Concertul, Das Konzert, El gran concierto, Ha'concert, Il concerto, Koncerten, Koncerts, Konsertti, Orchestra!, Paris'te son konser, Концертът, オーケストラ！, 交響人生, 交响人生, El concert

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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The Concert - Trailer
The Concert Trailer
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