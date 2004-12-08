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Poster of 36 Quai des Orfèvres
6.4
Kinoafisha Films 36 Quai des Orfèvres
6.4

36 Quai des Orfèvres

, 2004
36 Quai des Orfevres
France / Drama, Crime / 18+
Poster of 36 Quai des Orfèvres
6.4

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Denis Klein
Andre Dussollier
Andre Dussollier
Robert Mancini
Roschdy Zem
Roschdy Zem
Hugo Silien
Valeria Golino
Valeria Golino
Camille Vrinks
Daniel Duval
Eddy Valence
Francis Renaud
Titi Brasseur
Catherine Marchal
Ève Verhagen
Vincent Moscato
Eric Defosse
Ivan Franek
Ivan Franek
Mylène Demongeot
Mylène Demongeot
Daniel Auteuil
Daniel Auteuil
Léo Vrinks
Director Olivier Marchal
Writer Franck Mancuso, Julien Rappeneau, Olivier Marchal, Dominique Loiseau
Composer Erwann Kermorvant, Axelle Renoir
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2004
Online premiere 11 June 2021
World premiere 8 December 2004
Release date
31 March 2005 Russia Парадиз 16+
3 November 2005 Argentina
10 November 2005 Australia
31 March 2005 Belarus
8 December 2004 Belgium
25 January 2008 Colombia
16 June 2005 Czechia
19 August 2005 Denmark
12 May 2006 Finland
23 February 2005 France
28 October 2011 Germany
2 June 2006 Great Britain
6 May 2005 Greece
10 March 2005 Hong Kong
21 April 2005 Hungary
2 June 2006 Ireland
31 March 2005 Israel
21 January 2005 Italy
16 December 2006 Japan
31 March 2005 Kazakhstan
15 July 2005 Latvia
24 November 2005 Mexico
14 July 2005 Netherlands
2 December 2005 Poland
24 March 2005 Portugal
18 August 2005 Singapore
5 January 2006 Spain
12 May 2006 Sweden
4 March 2005 Switzerland
2 December 2005 Turkey
26 May 2005 USA
31 March 2005 Ukraine
Budget €13,580,000
Production Gaumont, LGM Productions, TF1 Films Production
Also known as
36 quai des orfèvres, 36, 36th Precinct, 36 - Tödliche Rivalen, 36 Adaletin Merkezi, 36 Anti-Corrupção, 36 kaldaäärne kullasepp, 36總局, Asuntos pendientes, El muelle, Fiender emellan, Harminchat, Mellem fjender, Mellom fiender, Orfevras krastmala 36, Politia judiciara, Siêu Cớm So Tài, Stazom smrti, Válka policajtu, Vallan piiri, Vojna policajtov, Βρώμικος κόσμος, Набережна Орфевр, 36, Набережная Орфевр, 36, Специјалци из броја 36, あるいは裏切りという名の犬, 警界争雄, Vromikos kosmos, Ке де Орфевр 36, Specijalci iz broja 36, Department 36

Film rating

6.4
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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Updated 6 February 2025
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