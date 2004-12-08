ProductionGaumont, LGM Productions, TF1 Films Production
Also known as
36 quai des orfèvres, 36, 36th Precinct, 36 - Tödliche Rivalen, 36 Adaletin Merkezi, 36 Anti-Corrupção, 36 kaldaäärne kullasepp, 36總局, Asuntos pendientes, El muelle, Fiender emellan, Harminchat, Mellem fjender, Mellom fiender, Orfevras krastmala 36, Politia judiciara, Siêu Cớm So Tài, Stazom smrti, Válka policajtu, Vallan piiri, Vojna policajtov, Βρώμικος κόσμος, Набережна Орфевр, 36, Набережная Орфевр, 36, Специјалци из броја 36, あるいは裏切りという名の犬, 警界争雄, Vromikos kosmos, Ке де Орфевр 36, Specijalci iz broja 36, Department 36