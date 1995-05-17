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Poster of The City of Lost Children
7.7
Kinoafisha Films The City of Lost Children
7.7

The City of Lost Children

, 1995
City of lost children / Cité des enfants perdus, La
France, Germany, Spain / Drama, Sci-Fi, Fairy Tale, Adventure / 18+
Poster of The City of Lost Children
7.7

Cast

Judith Vittet
Miette
Dominique Pinon
Dominique Pinon
Les clones
Ron Perlman
Ron Perlman
One
Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
Daniel Emilfork
Krank
Jean-Claude Dreyfus
Marcello
Geneviève Brunet
La Pieuvre
Odile Mallet
La Pieuvre
Mireille Mossé
Mademoiselle Bismuth
Serge Merlin
Gabriel Marie (Cyclops Leader)
Rufus
Rufus
Peeler
Director Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
Writer Gilles Adrien, Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Guillaume Laurant
Composer Angelo Badalamenti
Cast and Crew

Film details

Country France / Germany / Spain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1995
World premiere 17 May 1995
Release date
21 December 1995 Australia
4 October 1996 Denmark 11
17 May 1995 France
17 August 1995 Germany
1 September 1995 Great Britain
24 August 1995 Hungary
12 October 1995 Netherlands
12 July 1996 Portugal M/12
15 June 1996 South Korea 15
15 December 1995 USA
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $1,784,713
Production Constellation, Lumière Pictures, Le Studio Canal+
Also known as
La cité des enfants perdus, The City of Lost Children, La ciudad de los niños perdidos, A Cidade das Crianças Perdidas, De förlorade barnens stad, De fortabte børns by, De fortapte barns by, Die Stadt der verlorenen Kinder, Elveszett gyermekek városa, Grad izgubljene djece, I poli ton hamenon paidion, Kadonneiden lasten kaupunki, Kadunud laste linn, Kayıp çocuklar şehri, La città perduta, La ciutat dels nens perduts, Ladrão de Sonhos, Lost Children, Mesto izgubljenih otrok, Město ztracených dětí, Miasto zaginionych dzieci, Pasiklydusių vaikų miestas, Shahre Bachehaye Gomshode, Η πόλη των χαμένων παιδιών, Город потерянных детей, Град изгубљене деце, Градът на изгубените деца, Місто загублених дітей, ロスト・チルドレン, 驚異狂想曲, İtmiş Uşaqlar Şəhəri, La città dei bambini perduti, The City of the Lost Children, 惊异狂想曲

Film rating

7.7
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Updated 25 February 2024
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