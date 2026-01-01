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Poster of The Inspector-General
7.5
Kinoafisha Films The Inspector-General
7.5

The Inspector-General

, 1952
Revizor
USSR / Comedy / 18+
Poster of The Inspector-General
7.5

Cast

Igor Gorbachyov
Ivan Alexandrovich Khlestakov, the 'inspector general'
Yuriy Tolubeev
Yuriy Tolubeev
Mayor Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky
Anastasiya Georgievskaya
Mme. Anna Andreyevna Skvoznik-Dmukhanoskaya
Tamara Nosova
Tamara Nosova
Maria Antonovna Skvoznik-Dmukhanovskaya
Alexander Polinsky
Pyotr Ivanovich Dobchinsky
Vasiliy Kornukov
Pyotr Ivanovich Bobchinsky
Sergei Blinnikov
Sergei Blinnikov
Judge Ammos Fyodorovich Lyapkin-Tyapkin
Erast Garin
Erast Garin
Postmaster Ivan Kuzmich Shpekin
Mikhail Yanshin
Mikhail Yanshin
Commissioner of Charities Artemy Filippovich Zemlyanika
Pavel Pavlenko
School Supt. Luka Lukich Khlopov
Director Vladimir Petrov
Writer Nikolay Gogol, Vladimir Petrov
Composer Nikolai Timofeyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1952
World premiere 1 December 1952
Release date
22 May 1953 Czechoslovakia
4 September 1953 Finland
1 May 1954 USA
1 December 1952 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Revizor, A revizor, Reviisori, Rewizor, The Inspector-General, Ревизор, 钦差大臣, რევიზორი

Film rating

7.5
Rate 23 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1005 In the Comedy genre  218 In films of USSR  125 In films of 1952  3
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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