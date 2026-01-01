Cast
Ariadna Shengelaya
Tatiana
Galina Vishnevskaya
Tatiana
Cast and Crew
Director
Roman Tikhomirov
Writer
Aleksandr Ivanovsky, Aleksandr Pushkin, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Roman Tikhomirov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
1958
World premiere
8 March 1959
Release date
|8 March 1959
|Russia
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|0+
|13 September 1959
|USA
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Yevgeni Onegin, Eugen Onegin, Eugene Onegin, Anyegin, Eugeniusz Oniegin, Evgheni Oneghin, Ευγένιος Ονεγκίν, Евгений Онегин