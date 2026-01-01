Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Eugene Onegin
7.5
Kinoafisha Films Eugene Onegin
7.5

Eugene Onegin

, 1958
Yevgeni Onegin
USSR / Drama, Musical / 18+
Poster of Eugene Onegin
7.5

Cast

Vadim Medvedev
Vadim Medvedev
Onegin
Ariadna Shengelaya
Tatiana
Igor Ozerov
Lensky
Svetlana Nemolyaeva
Svetlana Nemolyaeva
Olga
Ivan Petrov
Gremin
Olga Porudolinskaya
Galina Vishnevskaya
Tatiana
Larisa Avdeyeva
Olga
Evgeniy Kibkalo
Onegin
Anton Grigoryev
Lensky
Director Roman Tikhomirov
Writer Aleksandr Ivanovsky, Aleksandr Pushkin, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Roman Tikhomirov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1958
World premiere 8 March 1959
Release date
8 March 1959 Russia 0+
13 September 1959 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Yevgeni Onegin, Eugen Onegin, Eugene Onegin, Anyegin, Eugeniusz Oniegin, Evgheni Oneghin, Ευγένιος Ονεγκίν, Евгений Онегин

Film rating

7.5
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1051 In the Drama genre  493 In the Musical genre  45 In films of USSR  134 In films of 1958  7
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Eugene Onegin

The Aristocratic Peasant Girl Romantic, Drama
1995, Russia
6.0
Boris Godunov
Boris Godunov Drama, History
1986, USSR / Czechoslovakia / West Germany / Poland
6.0
Late love
Late love Romantic
1983, USSR
8.0
Incognito from St. Petersburg
Incognito from St. Petersburg Musical, Drama, Comedy
1977, USSR
6.0
Ruslan and Ludmila
Ruslan and Ludmila Fantasy
1972, USSR
7.0
Balzaminov's Marriage
Balzaminov's Marriage Comedy
1964, USSR
7.0
The Captain's Daughter
The Captain's Daughter Drama
1959, USSR
7.0
Scarlet Flower
Scarlet Flower Animation, Fantasy
1952, USSR
7.0
The Inspector-General
The Inspector-General Comedy
1952, USSR
7.0
Twins
Twins Comedy
1945, USSR
7.0
Pikovaya dama
Pikovaya dama Musical, Drama
1960, USSR
7.0
Evgeniya Grande
Evgeniya Grande Drama
1960, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more