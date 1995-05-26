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6.6
Kinoafisha Films The Aristocratic Peasant Girl
6.6

The Aristocratic Peasant Girl

, 1995
Baryshnya-krestyanka
Russia / Romantic, Drama / 18+
6.6

Cast

Elena Korikova
Elena Korikova
Elizaveta Muromskaya
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Grigoriy Muromsky
Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Ivan Berestov
Yekaterina Rednikova
Yekaterina Rednikova
Nastya
Lyudmila Artemeva
Lyudmila Artemeva
miss Jackson
Evgeniy Zharikov
Evgeniy Zharikov
Roschin
Vadim Zakharchenko
Elena Kotikhina
Aleksei Shadkhin
Natalya Gvozdikova
Natalya Gvozdikova
Roschina
Mariana Krakhmalyova
Oksana Samokhvalova
Director Aleksei Sakharov
Writer Aleksandr Pushkin, Aleksandr Zhitinsky, Aleksei Sakharov
Composer Vladimir Komarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1995
World premiere 26 May 1995
Release date
26 May 1995 Russia 0+
26 May 1995 Kazakhstan
26 May 1995 Ukraine
Production Mosfilm, Ritm, Roskomkino
Also known as
Baryshnya-krestyanka, Lady Into Lassie, Lady Peasant, Miss Peasant, Panna włościanka, Parasztruhás kisasszony, Preili talunaine, Ţărăncuta, The Aristocratic Peasant Girl, Барышня-крестьянка, Панночка-селянка

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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