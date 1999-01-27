Menu
Poster of Blast from the Past
7.3 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films Blast from the Past

Blast from the Past

Blast from the Past 18+
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1999
World premiere 27 January 1999
Release date
27 January 1999 Russia 12+
8 July 1999 Australia
8 July 1999 Czechia 12+
24 May 2000 France
23 March 1999 Germany
2 April 1999 Great Britain 12A
2 November 2000 Hungary
2 April 1999 Ireland 12A
27 January 1999 Kazakhstan
12 February 1999 Netherlands 16
17 September 1999 Portugal
22 July 1999 Slovakia 12
12 February 1999 USA
27 January 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $40,263,020
Production Forge, Midnight Sun Pictures, New Line Cinema
Also known as
Blast from the Past, Buscando a Eva, Mi novio atómico, 魔法電波, Adăpostul Trecutului, Adolescentul atomic, Atomowy amant, Bljesak iz prošlosti, Călător în timp, Călătorind în timp, Călătorul în timp, Csapás a múltból, De Volta para o Presente, Dožeň, co se dá!, Erotiki himeia, Eve und der letzte Gentleman, Geçmişin Sığınağı, Idilă cu bucluc, Idilă cu peripeții, În căutarea Evei, Intra-terestrul, Intraterestrul, Iubitul meu atomic, L'intra-terrestre, Ljubav iz snova, Ljubezen iz sanj, Looking for Eve, Người Đến Từ Quá Khứ, O Namorado Atómico, Première sortie, Príchod z minulosti, Prietenul meu atomic, Rätt upp i 90-talet!, Sbucato dal passato, Subpământeanul, Subpămînteanul, Sugrįžęs iš praeities, Time Traveler, Vihdoinkin pihalla, Ερωτική χημεία, Взрыв из прошлого, Вибух з минулого, Светлина от миналото, タイムトラベラー きのうから来た恋人, 往事如烟, 超时空宠爱, 超时空恋爱, 魔法电波
Director
Hugh Wilson
Cast
Brendan Fraser
Brendan Fraser
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone
Christopher Walken
Christopher Walken
Sissy Spacek
Sissy Spacek
Cast and Crew
7.3
Rate 31 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1411
