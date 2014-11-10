Menu
Poster of The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
IMDb Rating: 6.6
Synopsis

Katniss Everdeen is in District 13 after she shatters the games forever. Under the leadership of President Coin and the advice of her trusted friends, Katniss spreads her wings as she fights to save Peeta and a nation moved by her courage.
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 - russian teaser-trailer
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1  russian teaser-trailer
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2014
Online premiere 21 November 2014
World premiere 10 November 2014
Release date
19 November 2014 Russia Вольга 12+
20 November 2014 Australia
20 November 2014 Belarus
19 November 2014 Belgium 16
19 November 2014 Brazil
21 November 2014 Bulgaria
21 November 2014 Canada
20 November 2014 Czechia
19 November 2014 Denmark
21 November 2014 Estonia
14 November 2023 Finland 12
19 November 2014 France
20 November 2014 Germany
20 November 2014 Great Britain
20 November 2014 Greece
20 November 2014 Hong Kong IIA
20 November 2014 Hungary
21 November 2014 Ireland
19 November 2014 Israel
20 November 2014 Italy
20 November 2014 Kazakhstan
21 November 2014 Lithuania
21 November 2014 Mexico
19 November 2014 Netherlands
20 November 2014 New Zealand
21 November 2014 Poland
20 November 2014 Portugal
20 November 2014 Slovakia
19 November 2014 Slovenia
20 November 2014 South Korea
21 November 2014 Spain
19 November 2014 Sweden
19 November 2014 Switzerland 12
20 November 2014 Thailand
21 November 2014 Turkey
21 November 2014 USA
20 November 2014 Ukraine
20 November 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $758,846,335
Production Lionsgate, Color Force, French Tax Credit
Also known as
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1), Acliq Oyunlari: Adamoynadan Zig-Zig - 1-ci Bölüm, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1, Az éhezők viadala: A kiválasztott - 1. rész, Bada spēles: Zobgaļsīlis. 1. daļa, Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis, Đấu Trường Sinh Tử 3: Húng Nhại - Phần 1, Die Tribute von Panem - Mockingjay: Teil 1, Hry o život: Drozdajka 1. časť, Hunger Games : La Révolte, partie 1, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Hunger Games: La révolte - Partie 1, Hunger Games: Mockingjay - Part 1, Hunger Games: Síla vzdoru 1. cást, Hungurleikarnir: Hermiskaði - Fyrri hluti, Igre gladi: Sojka rugalica 1. dio, Igre lakote: Upor - 1. del, Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1, Jocurile foamei: Revolta - Partea I, Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1, Lojërat e Urisë: Grifsha - Pjesa 1, Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1, Mishakei Hara'av: Orvani Hakyan, Näljamängud: Pilapasknäär - 1.osa, Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 1, Seashore, The Hunger Games: A Revolta - Parte 1, The Hunger Games: Mockingjay - del 1, The hunger games: Επανάσταση - Μέρος I, Αγώνες πείνας: Επανάσταση - Μέρος I, Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1, Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, Игре глади: Сјај слободе, први део, Игрите на глада: Сойка-присмехулка - част 1, ハンガー・ゲーム FINAL：レジスタンス, 嘲笑鸟(上), 飢餓遊戲：自由幻夢 PART I, 飢餓遊戲：自由幻夢Ⅰ, 饥饿游戏 第三部(上), 饥饿游戏：自由梦幻(上), 饥饿游戏3：嘲笑鸟(上), 饥饿游戏3：自由幻梦(上)
Francis Lawrence
Cast
Jennifer Lawrence
Sam Claflin
Josh Hutcherson
Liam Hemsworth
Natalie Dormer
Cast and Crew
6.5
73 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2718
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Toporock 7 December 2015, 12:51
3lik 7 December 2015, 12:51
