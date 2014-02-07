Menu
Poster of Vampire Academy
6.3 IMDb Rating: 5.4
Vampire Academy

Vampire Academy

Vampire Academy 18+
Synopsis

Rose Hathaway is a Dhampir, half human-half vampire, a guardian of the Moroi, peaceful, mortal vampires living discreetly within our world. Her calling is to protect the Moroi from bloodthirsty, immortal Vampires, the Strigoi.
Vampire Academy - trailer in russian
Vampire Academy  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2014
Online premiere 4 July 2014
World premiere 7 February 2014
Release date
27 February 2014 Russia Вест 12+
14 February 2014 Australia
27 February 2014 Belarus
5 March 2014 Belgium
14 February 2014 Bulgaria
5 March 2014 France
13 March 2014 Germany
13 February 2014 Greece
14 February 2014 India
23 January 2016 Italy
27 February 2014 Kazakhstan
20 February 2014 Netherlands
13 March 2014 New Zealand
13 February 2014 Peru
14 February 2014 Romania
27 February 2014 Singapore
27 February 2014 Slovakia
25 July 2014 Spain
14 February 2014 Turkey
7 February 2014 USA
27 February 2014 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $15,642,346
Production Angry Films, Kintop Pictures, Preger Entertainment
Also known as
Vampire Academy, Academia de vampiros, Academia de Vampiros: O Beijo das Sombras, Academia Vampirilor, Akademia wampirów, Ha'Academia le'arpadim, Học Viện Ma Cà Rồng, Untitled Vampire Academy Project, Upírska akadémia, Upírská akademie, Vampiiride akadeemia, Vampir Akademisi, Vámpírakadémia, Vampire académie, Vampire Academy: Blood Sisters, Vampire Academy: Blutsschwestern, Vampyru akademija, Академия вампиров, Академия за вампири, Академія вампірів, Вампирска академија, ヴァンパイア・アカデミー, 吸血鬼學院
Director
Mark Waters
Mark Waters
Cast
Danila Kozlovsky
Danila Kozlovsky
Zoey Deutch
Zoey Deutch
Lucy Fry
Lucy Fry
Olga Kurylenko
Olga Kurylenko
Sarah Hyland
Sarah Hyland
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 25 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2934
Quotes
[Dimitri points out Rose' special gift]
Kirova This doesn't take away from the fact that Rose Hathaway is wild, dangerous...
Dimitri Belikov Insubordinate, vulgar...
Rose Hathaway [waves hands in front of her] Right here, folks. Right here.
Film Trailers All trailers
Vampire Academy - trailer in russian
Vampire Academy Trailer in russian
Vampire Academy - russian teaser
Vampire Academy Russian teaser
Listen to the
soundtrack Vampire Academy
Stills
