|4 December 2008
|Russia
|Кино без границ
|16 April 2009
|Argentina
|22 January 2009
|Australia
|17 October 2008
|Austria
|4 December 2008
|Belarus
|1 October 2008
|Belgium
|13 March 2009
|Brazil
|29 November 2008
|Canada
|7 January 2009
|Croatia
|27 November 2008
|Czechia
|23 January 2009
|Denmark
|20 February 2009
|Estonia
|23 January 2009
|Finland
|24 September 2008
|France
|15 January 2009
|Germany
|27 February 2009
|Great Britain
|23 October 2008
|Greece
|19 February 2009
|Hong Kong
|23 April 2009
|Hungary
|16 January 2009
|Iceland
|27 February 2009
|Ireland
|16 October 2008
|Israel
|24 March 2009
|Italy
|12 June 2010
|Japan
|4 December 2008
|Kazakhstan
|13 December 2008
|Latvia
|17 April 2009
|Lithuania
|4 September 2009
|Mexico
|27 November 2008
|Netherlands
|23 April 2009
|New Zealand
|26 December 2008
|Norway
|24 October 2008
|Poland
|30 October 2008
|Portugal
|12 December 2008
|Romania
|28 February 2009
|Serbia
|1 April 2010
|South Korea
|16 January 2009
|Spain
|19 December 2008
|Sweden
|29 January 2009
|Switzerland
|28 November 2008
|Turkey
|13 December 2008
|UAE
|24 December 2008
|USA
|4 December 2008
|Ukraine
|31 July 2009
|United States Minor Outlying Islands
|18 April 2009
|Uruguay