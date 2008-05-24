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Poster of The Class
7.4
The Class - Trailer
Kinoafisha Films The Class
7.4

The Class

, 2008
Entre les murs
France / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Class
7.4
The Class - Trailer
The Class  Trailer

Cast

François Bégaudeau
François Marin
Agame Malembo-Emene
Agame
Angélica Sancio
Angélica
Arthur Fogel
Arthur
Boubacar Toure
Boubacar
Burak Özyilmaz
Burak
Carl Nanor
Carl
Cherif Bounaïdja Rachedi
Cherif
Dalla Doucoure
Dalla
Damien Gomes
Damien
Director Laurent Cantet
Writer Robin Campillo, Laurent Cantet, François Bégaudeau
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2008
World premiere 24 May 2008
Release date
4 December 2008 Russia Кино без границ
16 April 2009 Argentina
22 January 2009 Australia
17 October 2008 Austria
4 December 2008 Belarus
1 October 2008 Belgium
13 March 2009 Brazil
29 November 2008 Canada
7 January 2009 Croatia
27 November 2008 Czechia
23 January 2009 Denmark
20 February 2009 Estonia
23 January 2009 Finland
24 September 2008 France
15 January 2009 Germany
27 February 2009 Great Britain
23 October 2008 Greece
19 February 2009 Hong Kong
23 April 2009 Hungary
16 January 2009 Iceland
27 February 2009 Ireland
16 October 2008 Israel
24 March 2009 Italy
12 June 2010 Japan
4 December 2008 Kazakhstan
13 December 2008 Latvia
17 April 2009 Lithuania
4 September 2009 Mexico
27 November 2008 Netherlands
23 April 2009 New Zealand
26 December 2008 Norway
24 October 2008 Poland
30 October 2008 Portugal
12 December 2008 Romania
28 February 2009 Serbia
1 April 2010 South Korea
16 January 2009 Spain
19 December 2008 Sweden
29 January 2009 Switzerland
28 November 2008 Turkey
13 December 2008 UAE
24 December 2008 USA
4 December 2008 Ukraine
31 July 2009 United States Minor Outlying Islands
18 April 2009 Uruguay
MPAA PG-13
Worldwide Gross $29,303,505
Production Haut et Court, France 2 Cinéma, Canal+
Also known as
Entre les murs, The Class, Entre los muros, Klassen, A Turma, Az osztály, Between the Walls, Beyn ha'kirot, Die Klasse, Entre os Muros da Escola, In clasa, Između zidova, Klasa, La clase, La clase de Laurent Cantet, La classe, Luokka, Medzi stenami, Mellan väggarna, Mezi zdmi, Paris 20-ku, Boku tachi no Class, Razred, Seinte vahel, Sınıf, Tarp sienų, Ανάμεσα στους τοίχους, В класната стая, Клас, Класс, パリ20区、僕たちのクラス, 墙壁之间, 我和我的小鬼們, 課室風雲, 课室风云, Anamesa stous toihous, Sinif, 클래스

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.5 IMDb

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The Class - Trailer
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Quotes

Esmeralda [on Plato's book at the same time she provokes the teacher over a past incident between them] I guess that's not a tramp's book, huh?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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