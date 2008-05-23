Similar films for My Magic
12 Storeys Drama, Comedy
1997, Singapore
6.0
The Day After Drama
2017, South Korea
6.0
Rodin Biography, Drama
2017, France / Belgium
4.0
Map of the Sounds of Tokyo Drama
2009, Spain
6.0
The Class Drama
2008, France
7.0
Palermo Shooting Drama
2008, Germany / France / Italy
6.0
Il Divo Biography, Drama
2008, France / Italy
7.0
The Headless Woman Drama
2008, Argentina / France / Italy / Spain
6.0
Lion's Den Crime, Drama
2008, Argentina / South Korea
7.0
Lorna's Silence Drama
2008, Great Britain / France / Belgium
6.0
Mamma Roma Drama
1962, Italy
7.0
Ramen Teh Drama
2018, Singapore / Japan / France
6.0