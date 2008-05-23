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Poster of My Magic
6.4
Kinoafisha Films My Magic
6.4

My Magic

, 2008
My Magic
Singapore / Drama / 18+
Poster of My Magic
6.4

Cast

Jathisweran
The Son
Francis Bosco
Francis
Keng Yew Seet
Big Boss
Jason Lim
Club Owner
Grace Kalaiselvi
The woman
Sway Ah Ng
Pawn Shop Owner
Preetha Damodaran
Young Wife
Krishnamurthi A.L. Shanmugam
Young Magician
Leslie Sim
Magician's Assistant
Sanwan Bin Rais
Noodle Stall Man
Director Eric Khoo
Writer Eric Khoo, Kim Hoh Wong
Composer Christopher Khoo, Kevin Mathews
Cast and Crew

Film details

Country Singapore
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2008
World premiere 23 May 2008
Release date
5 November 2008 France
25 September 2008 Singapore
Worldwide Gross $64,039
Production 27 Productions
Also known as
My Magic, Mój czarodziej, 魔法阿爸, Ma Magie

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.4 IMDb
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