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Poster of Tulpan
7.4
Kinoafisha Films Tulpan
7.4

Tulpan

, 2008
Tulpan
Russia, Germany, Switzerland / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Tulpan
7.4

Cast

Askat Kuchinchirekov
Asa
Samal Esljamova
Samal Esljamova
Samal
Ondasyn Besikbasov
Ondas
Bereke Turganbayev
Beke
Tolepbergen Baisakalov
Boni
Nurzhigit Zhapabayev
Nuka
Mahabbat Turganbayeva
Maha
Amangeldi Nurzhanbayev
Tulpan's Father
Tazhyban Khalykulova
Tulpan's Mother
Zhappas Zhailaubaev
Boss
Director Sergey Dvortsevoy
Writer Gennadiy Ostrovskiy, Sergey Dvortsevoy
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Germany / Switzerland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
Online premiere 13 November 2009
World premiere 23 May 2008
Release date
18 November 2010 Russia Парадиз 16+
4 March 2009 Belgium
4 March 2009 France
24 April 2009 Italy
18 November 2010 Kazakhstan
1 April 2009 USA
18 November 2010 Ukraine
Budget €2,150,000
Worldwide Gross $1,166,344
Production Pallas Film, ARTE, BIM Distribuzione
Also known as
Tulpan, Tulpan: la ragazza che non c'era, Για τα μάτια της Τουλπάν, Тюлпан, Тюльпан, トルパン, 图潘, Tulpan - La Ragazza Che Non C'era

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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