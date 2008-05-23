Film details
Country
Russia / Germany / Switzerland
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2008
Online premiere
13 November 2009
World premiere
23 May 2008
Release date
|18 November 2010
|Russia
| Парадиз
|16+
|4 March 2009
|Belgium
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|4 March 2009
|France
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|24 April 2009
|Italy
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|18 November 2010
|Kazakhstan
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|1 April 2009
|USA
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|18 November 2010
|Ukraine
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Budget
€2,150,000
Worldwide Gross
$1,166,344
Production
Pallas Film, ARTE, BIM Distribuzione
Also known as
Tulpan, Tulpan: la ragazza che non c'era, Για τα μάτια της Τουλπάν, Тюлпан, Тюльпан, トルパン, 图潘, Tulpan - La Ragazza Che Non C'era