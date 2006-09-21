6.9
Tuya's Marriage

, 2006
Tuya's Marriage / Tuya de hun shi
China / Drama, Romantic / 18+
Cast

Ba'toer
Sen'ge
Yu Nan
Bao'lier
Bao'erku
Zhaya
Director Wang Quan'an
Writer Wei Lu, Wang Quan'an
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2006
World premiere 21 September 2006
Release date
18 October 2007 Russia Кино без границ
18 October 2007 Belarus
21 September 2006 China
19 September 2007 France
23 August 2007 Germany
8 June 2007 Italy
18 October 2007 Kazakhstan
6 December 2007 Netherlands
4 April 2008 USA
18 October 2007 Ukraine
Worldwide Gross $2,476,766
Production Maxyee Culture Industry, Xian Motion Picture Company
Also known as
Tuya de hun shi, Tuya's Marriage, Il matrimonio di Tuya, La boda de Tuya, Le mariage de Tuya, Małżeństwo Tui, O Casamento de Tuya, O gamos tis Tuya, Tujin brak, Tuya'nın Evliliği, Tuya's Ehe, Tuyan häät, Tuyas ægteskab, Tuyas bröllop, Tuyas Hochzeit, Tuyas to ektemenn, Tuyin brak, Ο γάμος της Τούγια, Бракът на Туя, Свадьба Туи, トゥヤーの結婚, 图雅的婚事, 圖雅的婚事

Rate 10 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

