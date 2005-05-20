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Poster of The Three Burials of Melquiades Estrada
7.2
Kinoafisha Films The Three Burials of Melquiades Estrada
7.2

The Three Burials of Melquiades Estrada

, 2005
The Three Burials of Melquiades Estrada
France / Comedy, Drama, Thriller, Western / 18+
Poster of The Three Burials of Melquiades Estrada
7.2

Cast

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Pete Perkins
Barry Pepper
Barry Pepper
Mike Norton
January Jones
January Jones
Lou Ann Norton
Melissa Leo
Melissa Leo
Rachel
Dwight Yoakam
Belmont
Julio Cesar Cedillo
Julio Cesar Cedillo
Melquiades Estrada
Levon Helm
Old Man with Radio
Mel Rodriguez
Mel Rodriguez
Captain Gomez
Cecilia Suárez
Rosa
Ignacio Guadalupe
Lucio
Director Tommy Lee Jones
Writer Guillermo Arriaga
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2005
Online premiere 12 January 2006
World premiere 20 May 2005
Release date
25 May 2006 Australia M
21 April 2006 Brazil
23 November 2005 France
5 December 2007 Germany
31 March 2006 Great Britain
17 November 2005 Greece
31 March 2006 Ireland 15
11 March 2006 Japan G
17 February 2006 Spain
12 January 2006 Switzerland 12
24 February 2006 USA
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $12,045,362
Production EuropaCorp, The Javelina Film Company
Also known as
The Three Burials of Melquiades Estrada, Los tres entierros de Melquiades Estrada, The Three Burials, Three Burials, Three Burials: The Three Burials of Melquiades Estrada, Trois enterrements, Ba Lần Chôn Cất, Kolmesti kuopattu, Le tre sepolture, Melquiades Estrada három temetése, Os Três Enterros de Um Homem, The 3 Burials of Melquiades Estrada, Three Burials - Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada, Tre Varrimet, Três Enterros, Tri sahrane Melkijadesa Estrade, Tri sprovoda u Meksiku, Trikrat pokopani Melquiades Estrada, Trys Melkuadeso Estrados kapai, Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady, Üç defin, Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα, Три могилы, Трите погребения на Мелкиадес Естрада, メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬, 馬奎斯的三場葬禮, Le 3 Sepolture, Tri pohreby

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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