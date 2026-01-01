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Poster of La Séparation
6.9
Kinoafisha Films La Séparation
6.9

La Séparation

, 1994
Séparation, La
France / Drama, Romantic / 18+
Poster of La Séparation
6.9

Cast

Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Anne
Jérôme Deschamps
Victor
Karin Viard
Karin Viard
Claire
Daniel Auteuil
Daniel Auteuil
Pierre
Laurence Lerel
Laurence
Louis Vincent
Loulou
Nina Morato
Marie
Jean-Jacques Vanier
Speaker at Party
Christian Benedetti
Lawyer
Frédéric Gélard
Estate Agent
Director Christian Vincent
Writer Dan Franck, Christian Vincent
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1994
World premiere 9 November 1994
Release date
9 November 1994 France
Production CMV Produzione Cinematografica, Canal+, D.A. Films
Also known as
La séparation, La separación, A Separação, A szakítás, Adskillelsen, Ayrılık, Despartirea, Ero, Rozstanie, Separationen, The Separation, Trennung, Раздяла, Разрыв, 分居

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
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