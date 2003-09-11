Film details
Country
France
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2003
Online premiere
4 February 2004
World premiere
11 September 2003
Release date
|12 August 2004
|Russia
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|12 August 2004
|Belarus
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|11 September 2003
|Canada
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|6 April 2006
|Czechia
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|15+
|7 January 2004
|France
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|5 August 2004
|Germany
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|12 August 2004
|Kazakhstan
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|12 August 2004
|Ukraine
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Budget
€7,350,000
Worldwide Gross
$5,254,422
Production
Les Films Alain Sarde, France 2 Cinéma, DD Productions
Also known as
Nathalie..., Nathalie X, Nathalie - Wen liebst Du heute Nacht?, Hun, han & henne, Kôkotsu, Natālija, Nathalie, Nathalie Ribout, Žena Mého Muže, Žena Môjho Muža, Натали, Натали..., Наталі, 娜塔丽, 恍惚（2003）, 愛上娜塔莉, 欲火焚身