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Poster of Nathalie...
5.7
Kinoafisha Films Nathalie...
5.7

Nathalie...

, 2003
Nathalie...
France / Drama / 18+
Poster of Nathalie...
5.7

Cast

Fanny Ardant
Fanny Ardant
Catherine
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Bernard
Judith Magre
La mère de Catherine
Rodolphe Pauly
Le fils
Christian Aaron Boulogne
L'homme d'un soir
Aurore Auteuil
La patiente de Catherine
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
Marlène
Évelyne Dandry
La patronne du bar
Wladimir Yordanoff
Wladimir Yordanoff
François
Idit Cebula
Ghislaine
Director Anne Fontaine
Writer Anne Fontaine, Jacques Fieschi, François-Olivier Rousseau, Philippe Blasband
Composer Michael Nyman
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2003
Online premiere 4 February 2004
World premiere 11 September 2003
Release date
12 August 2004 Russia
12 August 2004 Belarus
11 September 2003 Canada
6 April 2006 Czechia 15+
7 January 2004 France
5 August 2004 Germany
12 August 2004 Kazakhstan
12 August 2004 Ukraine
Budget €7,350,000
Worldwide Gross $5,254,422
Production Les Films Alain Sarde, France 2 Cinéma, DD Productions
Also known as
Nathalie..., Nathalie X, Nathalie - Wen liebst Du heute Nacht?, Hun, han & henne, Kôkotsu, Natālija, Nathalie, Nathalie Ribout, Žena Mého Muže, Žena Môjho Muža, Натали, Натали..., Наталі, 娜塔丽, 恍惚（2003）, 愛上娜塔莉, 欲火焚身

Film rating

5.7
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Updated 25 December 2023

Quotes

Un client de Marlène [Sitting with Nathalie/Marlene, at the bar where she works] Can I ask you a question? Are you shaved?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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