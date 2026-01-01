Menu
Poster of Buffet froid
6.3 IMDb Rating: 7.2
2 posters
Kinoafisha Films Buffet froid

Buffet froid

Buffet froid 18+
Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1979
World premiere 19 December 1979
Release date
19 December 1979 France
19 December 1979 Netherlands 9
19 December 1979 Romania 15
19 December 1979 Sweden 15
Production Sara Films, France 2 (FR2)
Also known as
Buffet froid, Bufet rece, Buffet freddo, Buffet frío, Cold Cuts, Coquetel de Assassinos, Crimes a Sangue Frio, Den Mörder trifft man am Buffet, Hidegtál, Koldtbord, Kylmät alkupalat, Paris Killer, Studený Bufet, Zimny bufet, Студен бюфет, Холодные закуски, 冷血刀鋒, 冷餐, 料理は冷たくして
Director
Bertrand Blier
Bertrand Blier
Cast
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Jean Carmet
Bernard Blier
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 11 votes
7.2 IMDb
Quotes
L'assassin Lots of murders lately?
Inspecteur Morvandieu Things aren't bad.
L'assassin Got the guilty guys?
Inspecteur Morvandieu As few as possible. They are more dangerous in prison than out.
Alphonse Tram Why?
Inspecteur Morvandieu They contaminate the innocent.
