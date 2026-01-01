Menu
Poster of The Year of Living Dangerously
7.6 IMDb Rating: 7.1
The Year of Living Dangerously

The Year of Living Dangerously 18+
Country Australia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1982
World premiere 17 December 1982
Release date
17 December 1982 Australia
17 May 1983 France
27 May 1983 Germany
15 April 1983 Italy
14 July 1984 Japan G
28 August 1983 Norway 15
20 May 1983 Sweden
21 January 1983 USA
MPAA PG
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $10,278,575
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Freddie Fields Productions, McElroy & McElroy
Also known as
The Year of Living Dangerously, El año que vivimos en peligro, Ein Jahr in der Hölle, Rakkaus veitsenterällä, Rok nebezpečného života, A veszélyes élet éve, Brännpunkt Djakarta, Brennpunkt Djakarta, El año que vivimos peligrosamente, Godina opasnog življenja, L'année de tous les dangers, L'any que vam viure perillosament, Lev farligt, Một Năm Sóng Gió, O Ano de Todos os Perigos, O Ano em que Vivemos em Perigo, O Ano que Vivemos em Perigo, Pavojingo gyvenimo metai, Rok niebezpiecznego życia, Tehlikeli Bir Yıl, Un anno vissuto pericolosamente, Επικίνδυνα χρόνια, Год, опасный для жизни, Година опасног живљења, Годината на опасния живот, 危険な年, 危險年代
Director
Peter Weir
Cast
Mel Gibson
Mel Gibson
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Linda Hunt
Linda Hunt
Michael Murphy
Michael Murphy
Bill Kerr
Cast and Crew
Film rating

7.6
10 votes
7.1 IMDb
