Poster of Green Card
Poster of Green Card
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Green Card

Green Card

Green Card 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA / Australia / France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1990
World premiere 23 December 1990
Release date
23 December 1990 Russia 0+
31 January 1991 Australia PG
30 April 1993 Czechia 12+
30 January 1991 France
7 March 1991 Germany
23 December 1990 Kazakhstan
23 December 1990 USA
23 December 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $12,500,000
Worldwide Gross $29,888,235
Production Touchstone Pictures, Australian Film Finance Corporation (AFFC), DD Productions
Also known as
Green Card, Matrimonio por conveniencia, Zelená karta, Зелена карта, Bид нa жительство, Carte verde, Carte verte, Casamento por Conveniência, Gifta på låtsas, Green Card - Matrimonio di convenienza, Green Card - Scheinehe mit Hindernissen, Green Card: Passaporte para o Amor, Grønt kort - adgang USA, Matrimoni de conveniència, Matrimonio de conveniencia, Yeşil Kart, Žalioji korta, Zelena karta, Zielona karta, Zöld kártya, Πράσινη κάρτα, グリーン・カード, 綠卡
Director
Peter Weir
Cast
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Cast and Crew
Similar films for Green Card
The Way Back 7.4
The Way Back (2010)
Fearless 7.0
Fearless (1993)
The Year of Living Dangerously 7.6
The Year of Living Dangerously (1982)
Mon père, ce héros. 6.1
Mon père, ce héros. (1991)
Witness 7.8
Witness (1985)
Cyrano de Bergerac 7.5
Cyrano de Bergerac (1990)
The Mosquito Coast 6.8
The Mosquito Coast (1986)
Mothers and Daughters 4.9
Mothers and Daughters (2016)
The Guru 5.4
The Guru (2002)
French Kiss 6.8
French Kiss (1995)
The Marrying Man 6.8
The Marrying Man (1991)
Regarding Henry 6.7
Regarding Henry (1991)

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Georges [after finishing playing an ultra radical piece on the piano] Its not Mozart
Mrs. Adler I know
Listen to the
soundtrack Green Card
