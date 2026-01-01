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Poster of The Mosquito Coast
6.8
Kinoafisha Films The Mosquito Coast
6.8

The Mosquito Coast

, 1986
The Mosquito Coast
USA / Thriller, Adventure, Romantic / 18+
Poster of The Mosquito Coast
6.8

Cast

Harrison Ford
Harrison Ford
Allie Fox
Helen Mirren
Helen Mirren
Mother Fox
River Phoenix
River Phoenix
Charlie Fox
Conrad Roberts
Andre Gregory
Martha Plimpton
Martha Plimpton
Dick O'Neill
Mr. Polski
Michael S. Rogers
Hilary Gordon
April Fox
Jadrien Steele
Jerry Fox
Rebecca Gordon
Clover Fox
Jason Alexander
Jason Alexander
Clerk
Director Peter Weir
Writer Paul Schrader, Paul Theroux
Composer Maurice Jarre
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1986
World premiere 26 November 1986
Release date
26 November 1986 Russia 0+
25 February 1987 France
19 February 1987 Germany
26 November 1986 Great Britain
24 April 1987 Ireland 12
14 April 1987 Italy
7 February 1987 Japan R18+
26 November 1986 Kazakhstan
11 August 1990 South Korea 15
26 November 1986 USA
26 November 1986 Ukraine
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $14,302,779
Production The Saul Zaentz Company, Jerome Hellman Productions
Also known as
The Mosquito Coast, Mosquito Coast, La costa de los mosquitos, A Costa do Mosquito, A Moszkitó-part, Bờ Biển Mosquito, I akti tou kounoupiou, La costa Mosquito, Moskiitorannik, Moskiittorannikko, Moskitkusten, Moskito-kysten, Mosquito Coast - Reise in die Wildnis, Mosquito Kysten, Obala moskitov, Pobrežie moskytov, Saahel e Mosquito, Sivrisinek Sahili, Wybrzeże moskitów, Η ακτή του κουνουπιού, Берег москитов, Берег москітів, Брегът на комарите, Обала комараца, モスキート・コースト, 蚊子海岸, חוף היתושים, 文明之旅

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.6 IMDb
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