Cast
Cast and Crew
Writer
Aleksandr Shevtsov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2009
World premiere
25 March 2010
Release date
|25 March 2010
|Russia
| Art Pictures Media
|16+
|25 March 2010
|Belarus
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|25 March 2010
|Kazakhstan
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|11 November 2010
|USA
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|25 March 2010
|Ukraine
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Budget
$2,500,000
Worldwide Gross
$630,706
Production
Art Pictures Group, Art Pictures Studio, Taska Film
Also known as
Fobos. Klub strakha, Phobos, Fobos: Klub strachu, Fobos. Baiļu Klubs, Phobos: Clubul groazei, The Phobos, Фобос. Клуб страха