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Poster of The Phobos
5.2
The Phobos - Trailer
Kinoafisha Films The Phobos
5.2

The Phobos

, 2009
Fobos. Klub strakha
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Phobos
5.2
The Phobos - Trailer
The Phobos  Trailer

Cast

Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Mike
Agniya Kuznetsova
Agniya Kuznetsova
Vika
Alex Sparrow
Alex Sparrow
Genya
Nikita Bychenkov
Pyotr Tomashevskiy
Pyotr Tomashevskiy
Roman
Tatyana Kosmacheva
Tatyana Kosmacheva
Yuliya
Renata Piotrovski
Renata Piotrovski
Irina
Timofey Karataev
Timofey Karataev
Aleksandr
Director Oleg Asadulin
Writer Aleksandr Shevtsov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
World premiere 25 March 2010
Release date
25 March 2010 Russia Art Pictures Media 16+
25 March 2010 Belarus
25 March 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
25 March 2010 Ukraine
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $630,706
Production Art Pictures Group, Art Pictures Studio, Taska Film
Also known as
Fobos. Klub strakha, Phobos, Fobos: Klub strachu, Fobos. Baiļu Klubs, Phobos: Clubul groazei, The Phobos, Фобос. Клуб страха

Film rating

5.2
Rate 21 votes
3.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3727 In the Thriller genre  781 In films of Russia  673 In films of 2009  148

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